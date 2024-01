Industriales admiten despidos; dicen que es por baja producción

El panorama económico que castiga a todo el país, reflejado, entre otros perjuicios, en una pronunciada caída de las ventas, golpeó a industrias de San Luis, que ante esa situación se vieron obligadas a despedir a sus empleados contratados. Los afectados serían más de 230 trabajadores pertenecientes a cuatro empresas, según le confirmaron a El Diario fuentes del sector. Sin embargo, la cifra sería superior, porque igual medida habría sido aplicada en otras plantas.

La fábrica Rheem sufrió una importante reducción, que alcanzó a unos 90 empleados. “Eran compañeros eventuales o contratados que les dieron de baja por la situación económica que atraviesa el país, por la falta de ventas y porque entramos en la temporada de baja. Nuestra fábrica elabora termotanques y la temporada alta del rubro es a principio del invierno, y cuando llega el verano, las ventas van bajando”, precisó el delegado de Rheem, José Fernández.

Las bajas iban a realizarse en noviembre, pero por el diálogo que mantuvieron con los directivos de la empresa, se demoraron un mes. “Llegamos a un entendimiento con el CEO de la fábrica de retrasar las bajas debido a que perdían mano de obra que está especializada y algunos compañeros ya no vuelven más a esta empresa. Entonces la capacitación es complicada y no estamos de acuerdo con el tema de las bajas, como viene sucediendo en años anteriores y se los fue sosteniendo, pero ahora con los ajustes del gobierno nacional solo se los pudo aguantar hasta diciembre”, señaló.

Pese al panorama poco favorable, a los empleados contratados se les pagó el 80 por ciento del sueldo total de enero. “Se hizo lo mejor posible para que los trabajadores se fueran con algo de dinero ante la situación que hay en el país. Tienen la esperanza de que en febrero vuelvan a ser tomados si se reactiva la actividad, ya que están formados y la empresa no los quiere perder”, señaló.

Actualmente, la empresa tiene unos 230 empleados que pertenecen a planta permanente y unos 30 que son contratados.

El delegado de Drean (ex Mabe), José Luis García, confirmó que unos 140 contratados fueron despedidos en diciembre. Sostuvo que “si bien la empresa está en temporada alta, no tendría que haber baja de personal, pero por la situación que vive el país en lo económico y, lamentablemente, por la devaluación que tuvimos con la suba de los productos no se está vendiendo, y ante estas circunstancias siempre pagan los platos rotos los compañeros eventuales”.

La venta de heladeras venía muy bien desde la época de la pandemia, entre los meses de octubre a abril. “Pasamos de fabricar 1.000 a 1.600 heladeras con doble turno y con esta devaluación, los productos aumentaron casi el 150 por ciento, y ahora no se está vendiendo nada”, señaló.

La fábrica tiene en la actualidad unos 270 empleados efectivos y la idea es que los temporarios que fueron desafectados regresen en cuanto la producción comience a aumentar. “Los directivos tendrán en consideración, para cuando mejore la situación, llamar a algunos compañeros que ya estuvieron trabajando en la empresa a medida que se vaya levantando la producción”, señaló.

La devaluación es un retroceso para la empresa, luego de más de dos años de crecimiento. “Esperemos que volvamos a ser la fábrica que éramos. Teníamos mucho personal contratado dentro de la planta, dejando efectivos a varios, recategorizando a compañeros y lo que está pasando es un golpe muy duro”, lamentó.

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), Roberto Marino, aseguró que de la fábrica Sika despidieron a dos empleados y de Varteco, a uno. “Los compañeros de Sika estaban reclamando que les mejoraran el extra por productividad, presentismo, producción y calidad. Fuimos con ellos al Programa Relaciones Laborales y en plenas negociaciones los despidieron. Y al de Varteco fue por reestructuración de la empresa. Los tres pertenecían a planta permanente”, detalló.

Mientras que el secretario general del gremio Unión Obrera y Empleados Plásticos, Néstor Oropel, dijo que en las fábricas que nuclea su sindicato no hubo despidos ni bajas de empleados. “Hasta el momento, las empresas siguen con el mismo personal. La situación es complicada por las ventas, por las compras y por los impuestos, entre otros, pero no hay trabajadores que fueran echados en el sector”, describió.

Por otro lado, un vocero de la Cámara de Industria de San Luis dijo que al ser temporada baja en la línea blanca, es común que en esta época se dejen sin efecto los contratos y luego los vuelven a tomar. “A todas las empresas les pasa lo mismo, cuando se reactiva la demanda se los toma nuevamente por tres meses hasta que se saca toda producción”, explicó.

