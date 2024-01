Trabajadores del IFDC repudian la intervención de la sede mercedina

Luego de que el gobierno provincial nombrara a Milena D´Amario como nueva rectora normalizadora del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Villa Mercedes, trabajadores de la sede local rechazaron la intervención como método de elección y exigen un llamado a concurso de forma inmediata para conformar un equipo directivo, ya que es el procedimiento legal y legítimo para designarlo.

“Nosotros no estamos en contra de nuestra compañera elegida, sino que repudiamos la intervención como forma de actuación”, aclaró Gustavo Vassallo, docente del Profesorado de Artes Visuales del lugar.

Las asambleas y movilizaciones continuarán hasta que los involucrados reciban una respuesta concreta por parte del equipo del gobernador Claudio Poggi sobre las medidas que, consideran, vulneran directamente sus derechos adquiridos.

El docente también le comentó a El Diario de la República que la única respuesta que han recibido por parte del Estado es que no le van a quitar el sueldo a nadie. Sin embargo, dijo que hasta no percibir los haberes no es una medida garantizada. “Queremos que les paguen a todos los docentes que estuvieron en el proceso de titularización y que quedaron indefensos ante las nuevas medidas”, manifestó.

Otro de los puntos de reclamo que mantienen vigente es la reparación edilicia, ya que desde hace un año las instalaciones de la casa de estudios quedaron destrozadas por la tormenta y aún no resuelven la situación.

Por ese motivo, exigen una solución por parte del Gobierno, porque quieren comenzar el ciclo lectivo 2024 de forma presencial ya que el año pasado debieron dictar las clases de manera virtual por no tener en condiciones el espacio de formación.

Por otro lado, hoy entregarán una nota en el área de Educación Superior de la Provincia en donde detallan cada pedido de lucha.

Al final del documento expresaron: “Como comunidad educativa, sabemos que nuestra tarea se centra en la construcción y transmisión de saberes, pero también dando testimonio ético y de conciencia social para dar sentido a nuestra práctica que es pedagógica, educativa y, por tanto, política”.

Además, en los próximos días de esta semana presentarán un amparo con el apoyo y patrocinio de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), para ir en contra del Decreto N° 830 que derogó el N° 10.000, que posibilitaba la titularización de profesores que habían realizado el proceso de reválida dos veces o en algunos casos más, y que es una lucha por la que los trabajadores se movilizan hace veinte años.

También solicitan una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación durante el tiempo que no cobraron sus sueldos.