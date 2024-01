Una modista arregla guardapolvos y mochilas gratis para ayudar

Movilizada por la crisis económica y social que atraviesan el país y la provincia, Yanina "Pily" Díaz, una modista de la Villa Mercedes, decidió aportar su granito de arena para hacer la situación un poco más llevadera a las familias que muy pronto necesitarán mandar a sus hijos al colegio. Arregla guardapolvos y mochilas gratis a las alumnas y a los alumnos que asisten a colegios públicos.

"A mí me gusta leer mucho sobre economía y sobre política. Es por eso que, viendo lo que se viene, que es más devaluación, nuevos aumentos y los salarios estancados, sumado a lo de los empleados públicos que están cobrando en dos veces, me puse a pensar que para muchos va a ser muy difícil enviar a sus chicos a la escuela; que tengan su guardapolvo, sus mochilas y sus cosas. En medio de esta incertidumbre, se me ocurrió esta idea y lo puse en las redes sociales y se empezó a difundir", mencionó la mujer, que también es madre de tres hijos.

Díaz contó que decidió empezar con tiempo, ya que es una actividad que hará a la par de su trabajo. Reforma, alarga y cose tanto guardapolvos como también algunas prendas de uniformes de escuelas estatales para que las y los estudiantes puedan comenzar el ciclo lectivo 2024.

El taller se encuentra sobre calle Bolivia 1510. Recibe donaciones de hilo y botones genéricos.

"Creo que está bueno porque, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos podido terminar el colegio si alguien no hubiera ayudado a nuestros padres o aportado su granito de arena?", expresó la modista, quien aprendió su oficio a los 14 años por sugerencia de su padre.

El taller de "La Pily", como la llaman sus conocidos, está sobre calle Bolivia 1510, entre Santa Fe y Colombia. También hará arreglos solidarios de mochilas y de cartucheras, siempre y cuando sean de una tela no tan gruesa, que permita trabajarla con su máquina de coser.

La vecina mencionó que pueden contactarla al 1158126476; agregó que si hay personas que quieren colaborar con donaciones de hilo blanco o botones genéricos sería de gran ayuda, aunque no recibe dinero en efectivo.

"Las prendas a veces se pasan entre primitos, entre hermanos o alguien te dona, o la conseguís barata en alguna feria circular. Yo me ofrezco a achicarlas, agrandarlas, lo que haga falta", señaló Díaz y agregó: "Es la primera vez que se me ocurrió armar una movida solidaria de este tipo, porque nunca había visto algo así, si bien los argentinos hemos pasado por todo, creo que esto es increíble".

La modista contó que le gustaría que la iniciativa se replique y que una colega del barrio San Antonio ya le habló para replicar su gesto. Añadió que le gustaría que la propuesta alcance a otras localidades y más gente se sume.