Reclaman que Dosep afronte la medicación de una niña

La Justicia determinó, tras un amparo, que Dosep se haga cargo de la medicación de una paciente oncológica y afronte el pago del alojamiento de la familia que la acompaña, ya que concreta el tratamiento en el Sanatorio “Allende” de la ciudad de Córdoba. Se trata de Luisana Ruth Suárez, de 7 años, quien tiene cáncer; los profesionales del nosocomio cordobés le recetaron un fármaco, pero la obra social aún no lo autoriza.

“Padece un cáncer muy agresivo, actualmente está con tratamiento de quimioterapia y necesita el de inmunoterapia por la depresión que le genera la medicación, para tolerar la quimioterapia y que le suban las defensas de su organismo”, explicó la representante legal de la familia de la menor, Susana Placidi.

La receta para el medicamento es Dinutuxumab Beta de 10 miligramos, que se administra vía venosa. “Es una infusión continua cada 28 días (5 ciclos en total) y tiene que estar internada para recibirlo”, señaló.

La niña está acompañada por sus padres para su cuidado y desde hace semanas viven en un departamento en la provincia vecina. “Para alquilar la unidad habitacional debieron seguir las prescripciones de los médicos. Debía ser un espacio limpio y recién pintado, porque la pequeña no debe contagiarse con nada. Tiene que tener su propia habitación y una cocina, donde alguno de los padres debe elaborar la comida, porque no puede comprarla preparada. Cuando le aplican la quimioterapia, ella queda internada y luego regresa al lugar donde se hospeda. Si tiene una recaída porque se le bajaron las defensas, sus padres deben llevarla al nosocomio”, detalló.

La abogada interpuso una acción de amparo contra Dosep en la Justicia provincial, que ingresó en el Juzgado Civil N° 3. La jueza, Valeria Benavídez, dictó una medida cautelar que ordenó a la obra social cubrir la medicación y el alojamiento de Luisana junto a sus padres, conforme a las prescripciones médicas.

La obra social ni siquiera les hizo el reintegro para poder continuar con el alquiler del departamento. Susana Placidi

El padre es empleado municipal y junto a su familia están afiliados a Dosep. “Hubo momentos que tuvieron que estar en los pasillos del hospital porque no tenían alojamiento en Córdoba. Estas enfermedades y tratamientos siempre hacen que las familias se queden sin dinero, porque están permanentemente viajando y llevando al familiar enfermo de un lugar a otro”, puntualizó.

Aseguró que cuando las obras sociales no cubren los estudios pedidos a tiempo, las familias deben pagarlos. “En el caso de Luisana, sus padres ya gastaron todos sus ahorros. Juntaron todo el dinero que pudieron para poder alquilar un lugar y la obra social ni siquiera les hizo el reintegro para poder continuar con el alquiler de ese piso”, describió.

La medicación que debe cubrir Dosep es muy cara, es importada y no está al alcance de cualquiera. “Es obligatorio de parte de la obra social, debido a la legislación: debe cubrir a las personas enfermas con los tratamientos oncológicos”, aseveró.

La letrada recordó que tras la sentencia, la mutual fue intimada al cumplimiento de la medida cautelar y también lo omitió. “Estuve recorriendo los pasillos para hablar con las autoridades de Dosep y no me atendieron. El asesor legal me recibió y me dijo que lo iban a solucionar. Pero hasta el momento no hay respuesta y la niña está grave. Salió la sentencia y no la cumplieron. Volvimos a presentar otro escrito diciendo a la jueza que no están cumpliendo y que necesitamos urgente la medicación. Entonces salió otro decreto intimándolos al cumplimiento y tampoco le dieron importancia”, describió.

Resaltó que la Justicia resolvió rápido, pero el problema está en que las autoridades de la mutual hacen caso omiso de lo que se determinó. “Los directivos dicen que son nuevos, pero acá estamos todos. La niña se puede llegar a morir y no sé si realmente comprenden esta urgencia”, reclamó.

Para apresurar lo que ordenó la sentencia, la abogada comunicó al fiscal penal que realice las investigaciones necesarias del porqué Dosep no está cumpliendo.

“Si una autoridad de una institución, como una obra social, no cumple con sus obligaciones y causa un daño grave de salud de un afiliado, es responsable de un delito y lo tiene que asumir”, concluyó.

► Lo que ordenó la sentencia de la Justicia

La abogada de la familia de Luisana, Susana Placidi, interpuso una acción de amparo en contra de Dosep a fin de que se le ordene a proporcionar la cobertura total (100 por ciento) de los tratamientos y servicios que se prescriben y resultan necesarios para la menor en su condición de paciente oncológica, lo que incluye tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia Dinutuxumab Beta, a realizarse conforme prescripción médica y estudios complementarios ordenados, como así también la estadía adecuada para la niña y sus padres en la ciudad de Córdoba.

La jueza Valeria Benavídez resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada y ordenó a la demandada obra social Dosep la cobertura total e inmediata de los tratamientos que se prescriban a la menor, como así también a lo relativo a su alojamiento en la ciudad de Córdoba, inter y hasta tanto se resuelva en definitiva el presente proceso.

