Una agencia de turismo de Merlo denuncia persecución municipal

La agencia Magna Turismo de la Villa de Merlo denunció persecución de parte de la Secretaría de Turismo municipal desde hace un tiempo y que estarían vinculadas a cuestiones políticas, afirmó uno de sus propietarios, Martín Meloni.

Es una empresa familiar que comenzó a funcionar hace 17 años y está ubicada en Avenida del Sol 574. “Trabajan mi hermana Marina, mi esposa y mis padres. También incorporamos personal que contratamos en las distintas temporadas”, manifestó.

Los inconvenientes del negocio comenzaron cuando asumió el secretario de Turismo municipal, Santiago Trobo. “En nuestra agencia tenemos todo en regla, estamos habilitados a nivel nacional y provincial y somos muy conocidos por nuestro trabajo. Nunca tuvimos un problema con nadie, ahora no sé si es algo personal“, precisó.

Si bien la agencia aguantaba los embates de todo tipo de la Secretaría de Turismo, el lunes sucedió un hecho que llegó al hartazgo de los propietarios, cuando personal de la Guardia Turística se puso en la puerta de la agencia para evitar que turistas accedieran a los servicios y excursiones que ofrecen. “Dos mujeres que lucían remeras que decían 'Guardia Turística', le decían a los turistas interesados en los productos que ofrecemos que podían visitar en forma particular lugares sin guía y en vehículos propios o remises. Podían hacer esta actividad sin contratar una excursión”, detalló.

El empresario realizó los reclamos a la Secretaría de Turismo y al Municipio. “Le envié al funcionario un mensaje, donde le cuento lo qué pasó frente a mi negocio y luego de una hora me contestó: 'Ya lo mandé a corregir'. No puedo hablar más con él porque es una persona muy agresiva, al menos conmigo, inclusive me invitó a pelear en la plaza cuando las oficinas estaban al frente de ese paseo público”, puntualizó.

Supuestamente, la función de una Guardia Turística es informar, proteger y recomendarle al turista para que contrate excursiones en agencias que estén habilitadas como también los guías. “En nuestro caso, les decían que podían realizar las excursiones por cuenta propia sin contratar a ninguna empresa, contratando un remis para llegar a un lugar determinado, cuando sabemos que este tipo de vehículos no están habilitados para estas actividades”, resaltó.

Desde que comenzaron los problemas, el empresario pidió audiencia con el jefe comunal, Juan Álvarez Pinto, pero, hasta el momento, nunca pudo ser recibido. “Me decían que ya me iban a avisar y nunca pasó nada durante estos años”, dijo.

Meloni recalcó que la agencia tiene todo en regla, pero creen que Turismo está haciendo todo para que cierren y dejen al personal sin trabajo. “Estamos en un panorama muy delicado, sobre todo para el sector de turismo. No aguanto más esta situación y nadie nos brinda una ayuda”, dijo angustiado.

Tras el hecho del lunes, también recurrieron a la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de San Luis, donde transmitieron la problemática. Hasta ahora tampoco tuvieron respuesta.

Cuando comenzó la gestión de Trobo, empezaron a realizarle a la agencia controles puntuales. “Como teníamos todo en regla, no tenían motivos para sancionarnos, pero cuando tomábamos personal para trabajar en la temporada, no las querían habilitar. Queríamos incorporar un chofer y nos decían que debía hacer un curso, cuando la persona tenía el carnet de conducir habilitado para manejar cierto vehículo y que a su vez también estaba en regla. Así comenzaron con las persecuciones a la gente que teníamos que contratar y después nos hicieron actas de todo tipo, que eran cosas sin sentido”, relató.

Para Meloni, estos ataques permanentes son por cuestiones políticas, debido a que siempre tuvo buena relación con la exsecretaria de Turismo municipal, Lucía Miranda, durante la gestión del intendente Miguel Ángel "Rody" Flores, quien, además, es muy amigo de la familia dueña de la agencia.

También manifestó que la Guardia Turística que funciona en Merlo fue creada recientemente. “Antes no existía, es nueva. Es una persecución que la agencia está padeciendo, que es de parte del secretario de Turismo y no del intendente”, aclaró.