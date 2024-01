Mal clima y gritos en la reunión de funcionarios de Claudio Poggi

Algunos funcionarios de primera línea del gobernador Claudio Poggi se reunieron en las últimas horas para tratar el tema de la intervención al San Luis FC. Todo empezó muy tranquilo, pero con el correr de los minutos el clima se alteró, algunas voces subieron de tono, y el apuntado una vez más fue el secretario de Deportes Gabriel Rivero. "Con todos los problemas que tenemos, con qué necesidad hay que seguir adelante con esta intervención que no hace más que darnos otro dolor de cabeza", preguntó uno de los funcionarios que más alterado se vio y que le tiró con munición gruesa a Rivero.

En el grupo que se reunió no estuvieron todos, pero sí la mayoría. Y justamente uno de los ausentes fue Rivero, con quien no quieren saber nada sus compañeros de trabajo, ya que dicen que fue parte de la gestión anterior: el secretario fue "parte de eso" y no tendría que estar en este gabinete. Pero el muchacho no solo tiene el enojo de sus pares sino también de algunas instituciones, de donde no se fue de la mejor forma.

La idea de estos funcionarios fue sacar cosas en limpio para planteárselas a Poggi y que dé marcha atrás con la intervención. Saben que no será nada fácil porque aseguran que el mandatario escucha mucho a Rivero, que fue uno de los primeros que llamó para que formara parte de su equipo en caso de ser elegido gobernador, aunque Rivero estaba en la otra vereda, pero no tuvo problemas para cruzarse y llevar a muchos que decían ser incondicionales a Cintia Ramírez.

Gabriel Rivero está haciendo su trabajo y hay muchos funcionarios que le sacaron la ficha y no le creen.

Habrá que ver qué dice el Gobernador de esta reunión. Muchos afirman que no le gusta escuchar, que se hace lo que él quiere, y no es de abrir el abanico y debatir con su equipo de trabajo.

En la intimidad se sabe que esta intervención es una pantalla. Lo que el Gobierno quiere es desviar la mirada. Que la gente hable de esto y no se fije en las debilidades de esta gestión, que son muchas. Gran parte de la comunidad la está pasando muy mal, y ellos se preocupan por ponerle palos en la rueda a un grupo de jugadoras que se ganaron en la cancha el derecho de jugar en la elite del fútbol nacional. Además, esto arrastra a Juventud y Estudiantes, que no podrán ser parte del Federal A de AFA. El que está nervioso y de los pelos es el vicegobernador Ricardo Endeiza, confeso hincha de Juventud, y no imagina a su equipo fuera del torneo por un capricho de Poggi para tratar de ensuciar a la anterior gestión.

El tiempo pasa, y cada vez son más las internas y las diferencias en el equipo del gobierno provincial. Pensaron que posando la mirada en el deporte iban a distraer a la gente. La jugada no les está saliendo bien. Están matando al fútbol de San Luis y, como si esto fuera poco, la credibilidad del Gobierno se viene en picada. Ahora se espera la reunión de Poggi y sus funcionarios. ¿Los escuchará o seguirá con anteojeras?

Gabriel Rivero sigue en la mira

La Secretaría de Deportes no da pie con bola. El número 1 de esta cartera, Gabriel Rivero, no es visto con buenos ojos por sus pares. Ya son varios los que apuntan contra el funcionario, pero parece que el hombre tiene cintura y léxico para esquivar los golpes y convencer a Claudio Poggi.

Estuvo en la gestión anterior. Siendo parte de un cargo importante, se mantuvo en contacto con Poggi, quien le prometió la Secretaría en caso de que él fuera electo gobernador. Ahí los dos cumplieron: Rivero renunció y Poggi lo llamó. El hombre que pasó por El Área, Chancay y Sierras Hotel, entre tantos lugares, se trajo para su gestión a la mayoría de la gente que estaba con Cintia Ramírez. Y es eso lo que molesta y mucho en algunos funcionarios. "Si nosotros estamos denunciando a la gestión anterior por supuestas irregularidades y traemos gente de la gestión anterior, es contradictorio", aseguró uno de los más enojados con el secretario de Deportes.

El dilema de gran parte de este gabinete es saber en qué momento los van a traicionar como lo hicieron con Ramírez. Si jugaron a dos puntas en el pasado, ¿qué garantiza que no lo hagan de nuevo? Y es eso lo que le quieren hacer ver a Poggi.

Rivero, mientras estaba en la gestión anterior, coqueteaba con la actual, y a la vez iba haciendo el trabajo de hormiga y hablando a varios para incorporarlos.

Matan al fútbol de San Luis

La ilusión de las "Pibas" se va apagando de a poco. Las ganas de Juventud y Estudiantes de ser protagonistas en el Federal A están en peligro. El sueño de los pibes de Juveniles de AFA está en modo "espera". La posibilidad de los árbitros de trabajar y sumar experiencia se opaca cada fin de semana.

La intervención al San Luis FC está matando al fútbol puntano. Un capricho que no se entiende, y ya más que capricho esto es un acto de mala fe.

Hay algunas jugadoras de San Luis FC que se fueron a probar suerte a otro club. La idea era quedarse e ir por el tricampeonato, pero la incertidumbre las invadió y prefirieron ir en busca de certezas.

Juventud también perdió a "Chiquito" Quiroga por esta decisión del gobierno provincial, y muchos no quieren venir a San Luis por esta intervención que tiene en vilo al fútbol.