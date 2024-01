Llevaron tranquilidad a Juventud, pero se olvidaron de las "Pibas" y Estudiantes

El vicegobernador de San Luis, Ricardo Endeiza, le llevó un mensaje tranquilizador a Juventud. "Quédense tranquilos que van a jugar el Torneo Federal A", le dijo el mandatario a un dirigente del "Auriazul", que se lo transmitió a los jugadores y al cuerpo técnico. Cada vez suena más fuerte que la idea del gobierno provincial es levantar la intervención sobre San Luis FC.

La buena noticia no debió ser solo para Juventud. Endeiza, confeso hincha del club de "El Bajo", le llevó tranquilidad, pero se olvidó de hacerlo con las "Pibas" y Estudiantes. Ahora resta saber cuándo decidirán levantar la intervención para que los clubes puntanos vuelvan a respirar y tener esa certeza que esta gestión les arrancó.

A San Luis FC lo apura el calendario. A fin de mes tienen el partido por Copa Federal con Boca; habrá qué ver si esta decisión llega a tiempo para que el equipo pueda entrenar y llegar a ese duelo soñado. Juventud y Estudiantes tienen más tiempo, aunque en la dirigencia del "Verde" hace ruido algo: quieren saber si van a contar con el mismo apoyo que el "Juve". Es de público conocimiento que Endeiza y gran parte del gabinete son de Juventud, y por ahí sale más apoyo para un lado que para el otro. Mientras que a las "Pibas" les urge más saber si van a poder jugar que el apoyo, que seguramente será casi nulo, teniendo en cuenta la persecución que tuvo y tiene este gobierno con las jugadoras de San Luis FC.

Hay tres clubes puntanos que juegan en AFA, pero el vicegobernador solo tiene debilidad por Juventud.

En Juventud la noticia les cambió la cara a todos. Ahora hay certeza, pero los otros clubes no están enterados y seguramente lo sabrán cuando lean El Diario. Endeiza es uno de los más nerviosos. Desde su entorno más cercano contaron que el hombre no quiere saber nada con todo esto. Es futbolero, fue dirigente de Juventud y quiere ver a su club participar en el Federal A. Habrá que ver si lo escuchan, pero por lo que le adelantó a un dirigente del "Juve", tiene a ciencia cierta la seguridad de que Claudio Poggi daría marcha atrás con la intervención.

Los clubes de San Luis tienen mucha incertidumbre. Es más, hay jugadores que coquetearon con los elencos puntanos, pero no arreglaron por esta intervención. Ahora parece que se va abriendo el panorama, que el Gobierno se dio cuenta de que esta jugada de la intervención no le salió y permitirá que las instituciones de San Luis puedan jugar.

A los tres clubes puntanos que juegan en AFA, hay que sumarles los árbitros y los juveniles de AFA. Si en estos días se levanta la intervención, como parece que será, todo volverá a la normalidad.

El quiebre en el gabinete de Poggi parece que no tiene arreglo. Ni levantando la intervención se liman las asperezas entre los funcionarios. El enojo con Gabriel Rivero es muy grande. No entienden cómo el hombre es parte de este equipo de trabajo. Uno de los funcionarios acotó: "Mantiene a los mismos que venían del gobierno anterior: Pablo Cuello, Marcos Espinosa, Daniela Anzulovich, entre otros. Y si había supuestas irregularidades en la gestión anterior, ¿por qué sumamos a personas que estaban en esa época?".

Mientras los funcionarios se pelean, discuten y alzan la voz, parece que la intervención quedará en el pasado y los equipos de San Luis podrán jugar.

Los clubes solo quieren saltar a la cancha

De los tres equipos que juegan en AFA, San Luis FC, Juventud y Estudiantes, el que está más urgido por la fecha es el primero, que a fines de enero tiene que jugar Copa Federal ante Boca.

Las "Pibas", que sufren una clara persecución del gobierno actual, son las más perjudicadas. Ni siquiera están entrenando. Esta intervención les jugó una mala pasada y le puso el freno de mano a una ilusión tan grande como es disputar el torneo de Primera División.

Muchas jugadoras no se animan a hablar por miedo a represalias. Están con miedo. En vez de estar disfrutando este momento único, lo están padeciendo por un capricho del gobierno provincial.

Cuando alguna se anima a expresarse, pide por favor que no pongamos el nombre. "No sé qué irá a pasar si ven nuestro nombre en algún medio, estamos tristes y defraudadas por lo que sucede. No entiendo por qué no nos permiten jugar. Es inédito que un equipo de la provincia gane dos ascensos seguidos, pierda solo un partido en dos años, llegue a la elite del fútbol nacional y, en vez de recibir el apoyo, nos tiren abajo y nos suelten la mano", aseguraron.

El presente de Juventud, Estudiantes, los juveniles de AFA y los árbitros no es mejor: también sufren por esta intervención que los deja llenos de incertidumbre. Si bien es cierto se maneja la chance de que se dé marcha atrás con la intervención, hasta que no lo digan públicamente, nadie quiere ilusionarse. Le hicieron y le hacen mucho daño al fútbol.