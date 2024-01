Esta semana se levantaría la intervención del San Luis FC

La intervención que pesa sobre el San Luis FC, y que también perjudica a Juventud y Estudiantes, se levantaría esta semana. El gobierno provincial ya no tiene más argumentos para sostener esta farsa y es un hecho que dará marcha atrás y los clubes podrán jugar normalmente.

Lo único que lograron Claudio Poggi y sus funcionarios fue que el fútbol puntano diera un paso atrás. La semana que viene las "Pibas" tendrían que enfrentar a Boca por la Copa Federal, pero con este circo de la intervención, no solo no entrenaron, sino que algunas jugadoras, ante la incertidumbre y la falta de certeza, decidieron emigrar. Esa base sólida que se había conseguido ahora ya no es tal, porque el tiempo que perdieron no lo van a recuperar.

En esta misma sintonía aparecen Juventud y Estudiantes; es cierto, con el calendario que los ayuda, pero también con muchos problemas a la hora de trabajar y planificar. Los entrenadores tenían y tienen algunos refuerzos en mente, pero los muchachos, ante los problemas que trajo la intervención, dudan en venir o no.

Las divisiones menores que juegan en AFA y los árbitros también están masticando bronca. Los primeros entrenan sin saber qué pasará con ellos, y los hombres encargados de impartir justicia no pueden dirigir, pierden dinero y experiencia.

Todos estos palos en la rueda trajo la intervención. Cintia Ramírez envió dos notas a Personería Jurídica y puso todo a disposición, pero recién se dignaron a ir hace un par de días. Esto lo hicieron con la clara intención de perjudicar: parece que el éxito de las "Pibas", como fue con ayuda de la gestión anterior, le trajo celos al gobierno actual. Aunque algunos ven más allá de los celos y los egos: aseguran que todo esto es para desviar la mirada, que la gente hable de la intervención, y no de los problemas que tiene la provincia por la falta de gestión.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que esta semana se levantaría la intervención. No tienen cómo sostenerla, es cuestión de horas para que el fútbol vuelva a respirar.

Un comienzo de año complicado para el deporte de San Luis. No solo el fútbol fue y es atacado por este gobierno, también lo sufrieron los más chicos cuando cerraron la Villa Deportiva, que después la tuvieron que abrir. Gabriel Rivero, que hasta hace unos días estaba en la gestión anterior, criticó las condiciones de estas 27 hectáreas que estaban en perfectas condiciones. Ojalá paren con todas estas operetas y dejen en paz al deporte y a los clubes de San Luis.