Convocaron a manifestarse contra la reforma política y el desdoblamiento salarial

Los gremios convocaron a manifestarse, principalmente, en contra de la reforma política pretendida por el Gobierno nacional, encarnada en el DNU y Ley Ómnibus de Javier Milei y, en el ámbito provincial, en repudio del desdoblamiento de sueldo del Ejecutivo, comandado por Claudio Poggi, que a poco más de un mes de asumir tendrá el primer paro por el descontento que ocasionan sus políticas. La cita será en las principales ciudades: San Luis capital, Villa Mercedes, La Toma, Justo Daract y Merlo.

El llamado a participar en las calles fue durante una conferencia que dieron, este martes, los titulares de las centrales obreras con representación en la provincia, quienes expresaron su total adhesión al paro nacional.

La concentración en San Luis será a desde las 19 en la esquina del Correo Argentino, ubicado en la intersección de la avenida Illia y la calle San Martín, desde donde partirá una caravana que recorrerá el centro puntano.

La rueda de prensa estuvo presidida por los secretarios generales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fernando Gatica; de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), José Farías; de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Diego Costa; y de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), Mané Quattropani; como también por los dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Mariela Cross; y del Movimiento Evita, Daniel Sosa; entre otros.

“Hay actores sociales de ese 67% que votó al gobierno (nacional) actual que van a acompañar porque no es lo que creían sino otra cosa y hay tres cuestiones que marcan esto como es el gas envasado, los alquileres y la compra de alimentos. Vamos a un lugar de pobreza que se ha profundizado y ya algo están haciendo mal”, aseveró Sosa

En la protesta que abarcará la situación crítica interna provincial, el titular de ATE volvió a cuestionar a Poggi por “desdoblar el sueldo de la administración pública, quitar la planta permanente a trabajadores y la posibilidad de tener salarios dignos a los compañeros municipales”, en referencia a la suspensión del “Tratado de La Toma”, por el que cual las intendencias contaban con fondos del Ejecutivo central para pagar sueldos por encima de la línea de pobreza.

Además, Gatica no dudó en responsabilizar al primer mandatario de profundizar la crisis, por lo que insistió en la necesidad de una recomposición salarial urgente para los trabajadores estatales.

Otro de los puntos tratados fue la situación crítica que afrontan los sectores más vulnerables de la sociedad, en que los comedores cumplen un rol clave en alimentación y contención social.

“Enviamos una carta abierta al gobernador en la que detallamos que son treinta y tres merenderos que no reciben mercadería a nivel nacional y lo mismo pasa a nivel provincial. Sabemos que cada vez se suman más familias y no hay cómo soportar el hambre en la provincia, no me parece menor, entre tantas necesidades”, dijo Cross sobre el final de la conferencia.