Tiene 7 años y le suspendieron la ayuda para sus controles médicos

A Lisandro Rodríguez lo operaron del corazón cuando tenía apenas 3 meses de vida. Ahora, ya con 7 años, le suspendieron la ayuda que le brindaba la Provincia para que pudiera viajar al Hospital Garrahan para hacerse los controles médicos anuales que debe cumplir. Su papá vende números de rifa para poder llevarlo y necesita la colaboración de la comunidad.

Cada vez son más los pacientes con patologías graves que deben hacerse escuchar porque el sistema de salud público no les cubre tratamientos o deja de apoyar a las familias para que puedan continuarlos. "Hasta el año pasado, el Gobierno siempre nos dio la ayuda, nos cubría los boletos de colectivo, los viáticos y la estadía. Yo me presenté nuevamente en el Policlínico y me dijeron que está todo suspendido. Entregué todos los papeles y la señora que me atendió me dijo que me mueva por otro lado porque le habían dicho que esto iba a quedar así", contó Jonathan Rodríguez, el padre del pequeño.

El hombre trabaja de carnicero y tuvo otro hijo hace unos cuatro meses. Junto a su pareja, están sacando cálculos para ver con cuánto dinero deberían disponer, algo que resulta bastante complicado en la situación actual, ya que el niño necesita estar en la clínica de Buenos Aires desde el 23 de febrero al 5 de marzo y los precios varían con mucha frecuencia.

Jonathan sorteará asados, empanadas y pastafrolas. Quienes quieran comprarle un número o brindarle una ayuda pueden contactarlo al 2657290598.

"Si sale todo bien, nos venimos ahí nomás, pero si le tienen que hacer otros estudios, se tiene que quedar más días. Mi hijo tuvo una estenosis aórtica y tiene un catéter en el corazón. Él va a los controles todos los años para ver si necesita una válvula o no; por eso el Gobierno siempre nos ayudó y fuimos los tres, por si lo llegan a tener que internar o algo, que uno se pueda quedar cuidándolo y otro se ocupe de los trámites que hagan falta", dijo el papá.

Lisandro debe estar una semana completa, porque además del turno con el cardiólogo, necesita hacerse chequeos en sus riñones y tórax. A raíz de sus problemas de corazón, el niño también tuvo complicaciones en sus pulmones, que necesitan revisión periódica.

"A mí ya me dijeron que ahora es otra vida la que está llevando, ya no es un bebé y hace gimnasia, se mueve. Acá, en Villa Mercedes, no cuentan con la tecnología necesaria para hacerle los estudios que necesita. Una vez no pudimos ir y del hospital me llamaron y me exigieron que fuera", contó Jonathan.

