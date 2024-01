El Servicio de Urología está pausado en el Policlínico

Desde el martes, el Servicio de Urología del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” está interrumpido y a la espera de una renovación de contratos. El jueves por la mañana, los especialistas que desempeñan sus tareas en el área mantuvieron una reunión con la ministra de Salud, Mónica Becerra, para conversar sobre la situación y poder restablecer las atenciones.

Daniel Vega, uno de los médicos involucrados, le comentó a El Diario que el 10 de diciembre finalizó el vínculo contractual que tenían con el Gobierno de la Provincia y, por lo tanto, no pudieron percibir los haberes de ese mes.

Por lo tanto, necesitan contar con un nuevo acuerdo porque de lo contrario no tienen cobertura legal y seguro de mala praxis para desempeñar su labor en el ámbito público.

“Queremos aclarar que no estamos de paro, simplemente estamos a la expectativa de una propuesta de trabajo. Por el momento, hasta no tener una nueva reunión, no habrá novedades”, expresó el profesional.

Agregó que cuentan con esta modalidad de vinculación laboral desde hace más de veinte años en el hospital. Si bien no les han dado un plazo para resolver el acuerdo, están a la espera de poder volver a prestar el servicio con normalidad para los pacientes.

También dijo que él y sus otros dos compañeros del área brindan atenciones tanto en la salud pública como en la privada y que, por ese motivo, decidieron voluntariamente no estar en carrera sanitaria.

Por otro lado, explicó que si bien desde la especialidad se enfocan más en la salud sexual masculina por la próstata, los genitales y el auge de las vasectomías, también abarca al género femenino, ya que responde a patologías vinculadas a lo renal, vías urinarias o vejiga.