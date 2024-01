"La Sensual Band" se reunirá con el calor de enero

Hace dos veranos que los músicos de "La Sensual Band" no se ponían de acuerdo para presentarse en vivo. Era tradición verlos en algún bar de San Luis con sus instrumentos y los ritmos caribeños.

Idas y vueltas, músicos que emigraron y proyectos individuales fueron motivo para postergar el reencuentro hasta este sábado, cuando estarán sobre el escenario de All Right a las 22 con la promesa de que no será la única vez que toquen durante 2024. La entrada es gratuita.

La orquesta presentará su formación reducida porque algunos de los integrantes, como el trompetista Daniel Mayor, uno de los fundadores junto con Alcides Alcón, no podrá estar para esta fecha.

Según contó Damián Díaz, vocalista de "La Sensual...", para este nuevo comienzo buscan que el proyecto no quede solo como un amor musical de verano. El objetivo de la banda es seguir durante todo el año. "Muchos viven o pasamos la mayoría del tiempo en Buenos Aires, otros tienen proyectos personales que les impiden continuar. Nos consideramos una banda muy dinámica y versátil. La idea es que nos acompañen otros músicos sesionistas durante el año para que podamos darle continuidad", contó.

El repertorio de "La Sensual..." tiene salsas, boleros, rumbas y muchos ritmos sabrosos y bailables. "Nos gusta reversionar temas del momento a nuestro estilo, sin olvidarnos de clásicos tropicales que todos conocen. Se forma un ambiente muy bonito adonde vamos", agregó el vocalista.

La orquesta también tiene sus canciones propias, como "Si se quema", un tema que retrata los paisajes y lugares característicos de San Luis, y contrasta con la quema y los incendios que suceden a menudo en las sierras. El videoclip se puede ver por el canal de YouTube de la banda.

Díaz llegó a la orquesta luego de conformar el grupo "Che Compay". Daniel lo reclutó para que se sume al proyecto y al conocer a los demás miembros de "La Sensual..." no quiso despegarse. El proyecto termina de conformarse actualmente con Jonathan Sebastia, Leandro Tagua, Diego Olguín, Joaquín Ojeda, David Moisas y Alcides Alcón.

"Todo lo que hacemos es con cariño y respeto a la música y lo que somos como grupo. Todo este tiempo estuvimos conectados con ganas de volver a vernos y lo logramos. Ahora solo queda disfrutar y seguir adelante para que podamos tener proyección durante todo 2024", agregó Damián, quien adelantó que la próxima fecha de "La Sensual..." será el 17 de febrero también en All Right.