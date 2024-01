Ecuador y la guerra contra el narcotráfico

Un grupo de terroristas ingresa a un canal de televisión mientras transmitían en vivo, toman rehenes, disparan a la Policía ecuatoriana, que intenta ingresar, y amenazan: "Para que sepan que no se puede jugar con la mafia". Pero no suena la introducción con el bolero “Tuyo” de Rodrigo Amarante, las balas no son de salva y lejos está de aparecer Pedro Pascal con su distintivo bigote; no es un capítulo más de “Narcos” y, nuevamente, la realidad supera cualquier ficción.

El martes 9 de enero, un grupo de terroristas realizó un golpe comando al canal de televisión TC Guayaquil y tuvieron durante dos horas a trabajadores del medio como rehenes en una transmisión en vivo. Realizaron amenazas y obligaron a uno de los presentadores a pedir que se retire la Policía. Luego de una balacera, las fuerzas oficiales lograron detener a la mayoría de los atacantes, que luego el gobierno clasificaría como terroristas; sin víctimas fatales, pero un herido de bala, la situación generó temor en las transmisoras del país que cerraron sus puertas y evacuaron los edificios.

“Lo que hicieron estos tipos fue amedrentar, intentar posicionar un mensaje. Solicitaban que les abran los micrófonos y que se mantenga la señal para poder ellos hablarle al país y generar caos. Son personas que fueron enviadas como carne de cañón, porque son muchachitos, muchas veces menores, que forman parte de estas organizaciones delictivas que sabían que los iban a mandar para que entren, pero no iban a poder salir. A mí no me queda duda de que, por ejemplo, el disparo que se escucha en el estudio y que hiere a uno de mis compañeros es producto del nerviosismo al escuchar a la Policía; esto fue un lamentable ejemplo de que hay un reclutamiento orientado a jovencitos y que ahora enfrenta un proceso judicial por terrorismo”, resaltó en diálogo con Cooltura Cristian Hidalgo, periodista de TC Televisión, Guayaquil.

Actualmente, las transmisiones volvieron a su frecuencia habitual, pero el temor persiste y es solo un reflejo de los ataques que sucedieron en las últimas semanas en el país con autos bomba, motines en las cárceles y asesinatos vinculados al narcotráfico. El presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y el estado de excepción con el fin de contener la violencia y reforzar la seguridad nacional. Actualmente, unos 40 mil efectivos militares ejecutan operaciones para enfrentar a la amenaza terrorista.

El Decreto 110, de estado de excepción, tiene como objetivo precautelar garantizar la seguridad e integridad, así como los demás derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social. Establece la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas, un toque de queda para limitar las reuniones y acciones que puedan atentar contra el orden público que comprende desde las 23 a las 5, con excepción de los sectores de servicios básicos, atención a la salud, sectores económicos neurálgicos y estratégicos para la producción del país y periodistas, entre otros.

Las bandas de narcotraficantes encontraron en el comercio exterior ecuatoriano los nichos perfectos para la distribución de sus productos (Alejandro Safarov, analista político internacional)



“El respaldo que tiene el presidente de la república ha sido, diría yo, total. Si bien ciertos sectores políticos tienen también su versión, desde el punto de vista periodístico vamos viendo durante estos días que tiene respaldo de diferentes políticos, incluso el mismo expresidente de la república, Rafael Correa. Lo más importante es ahora el respaldo de la población ecuatoriana y eso se irá manteniendo o decaerá de acuerdo a los resultados que se obtengan de estas medidas. Incluso, si esto sale bien, es una plataforma política para una posible reelección del presidente Noboa”, analizó Noe Vargas, periodista de Ecuador.

Otro de los ejes claves fue la intervención de las Fuerzas Armadas en las cárceles, decisión que se tomó luego de la fuga de prisión de los líderes de dos bandas narco. Uno de ellos es Adolfo “Fito” Macías, líder de “Los Choneros”, la banda criminal clave en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico, quien estaba detenido en un complejo penitenciario del puerto de Guayaquil desde 2011 con una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Su familia fue encontrada y detenida en Córdoba. El otro criminal que se dio a la fuga fue Fabrizio Colón Pico, líder de la banda narco "Los Lobos", aunque ahora aseguró querer entregarse. Organizaciones que, según sostienen los ecuatorianos, están sostenidas por carteles de nivel internacional como el de la Nueva Generación de Jalisco.

“Las bandas de narcotraficantes encontraron en el comercio exterior ecuatoriano los nichos perfectos para la distribución de sus productos. Un ejemplo es la comercialización de la banana, porque tiene una distribución geográfica con gran llegada. Se habla de que un tercio del decomiso de cocaína proviene de Ecuador. Esa estadística es la que viene marcando la importancia de este país para grupos narcos de México, Brasil e Italia. El Estado ecuatoriano no puede controlar el problema de la seguridad y esto llevó a que Noboa les declare la guerra a bandas como “Los Lobos” y “Los Choneros”. Una de las promesas de campaña del actual presidente fue la de restablecer el orden. A ellos se les desbordó la cárcel porque es muy tentadora la frágil situación económica en Latinoamérica para este tipo de agrupaciones y Ecuador no se escapa de esta realidad. Acá, en Argentina, lo vemos en ciudades como Rosario”, contextualizó Alejandro Safarov, analista político internacional y director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

En los últimos cinco años, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 6 a 46 en 2023; algo similar a lo que ocurrió en Colombia el siglo pasado, cuando se convirtió en sede del narcotráfico. Esto llevó a una sobrepoblación en las cárceles, problemática que empezó a impactar en la Presidencia de Lenín Moreno (2017-2021); continuó en la de Guillermo Lasso, que debió intervenir varias cárceles controladas por la banda narco “Los Lobos”, y explotó en la de Noboa.

Para combatir y controlar el crimen organizado en Ecuador, el presidente prometió la construcción de dos cárceles de máxima seguridad. Estarán ubicadas en la Amazonía y la Costa Pacífica, y contarán con módulos de supermáxima y máxima seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, y triple seguridad perimetral.

“Después del ataque a TC Televisión hemos tenido unos días de relativa calma, sin mayor número de episodios, porque los militares y los policías lograron controlar las cárceles, y las personas que estaban secuestradas, quienes eran penitenciarios y trabajadores, fueron rescatados. Hasta el momento, la de Noboa es una gestión acertada con decisiones que tuvieron el apoyo de la gente, como permitir que los militares ingresen a las cárceles, algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo a gobiernos anteriores, que se haya declarado también a estas bandas criminales como terroristas y el nexo que se tiene ahora entre el gobierno y la asamblea, donde se toman decisiones de manera conjunta para aprobar y poner en marcha leyes”, resaltó Hidalgo.

Si de narices se trata, Estados Unidos fue el primero en meter las suyas en Ecuador: propuso enviar al país a altos cargos, como la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, así como a policías para ayudar en investigaciones criminales. Además de asistir en el fortalecimiento del control de los puertos ecuatorianos, para los que el país necesita embarcaciones pequeñas para patrullar las aguas frente a sus costas. Este arreglo se presenta como una situación muy conveniente para el país del norte, luego de que el expresidente de izquierda Rafael Correa expulsara una base militar estadounidense.

“De lo que se conoce a nivel nacional hay varios países, una treintena, que han ofrecido apoyo y respaldo logístico de equipamiento. Eso es bien visto por la comunidad. Desde ya que la parte legal la irá rechazando o aceptando el presidente. Estimamos que con el paso de los días se vaya concretando y especificando qué tipo de ayuda está de manera concreta recibiendo el Ecuador en esta ocasión de parte de los diferentes países y, en especial, de Estados Unidos”, destacó Vargas.

Moneda de cambio ¿narco?

En 1999, luego de una crisis económica sostenida durante diez años, el gobierno de Jamil Mahuad dolarizó la economía ecuatoriana; un aparente beneficio para la economía internacional. Lo que no se esperaba es que también lo fuera para las actividades ilegales, como el narcotráfico, que utiliza como moneda corriente y de fácil comercialización el billete norteamericano. ¿Cómo está la economía actual de uno de los países que lleva 25 años con el modelo económico que propone Javier Milei para Argentina?

“El dólar es una moneda que vino a fortalecer la economía del país, en comparación con el sucre, moneda original de Ecuador. Brindó una estabilidad importante, pero ahora esta misma moneda viene a ser un atractivo para las organizaciones narcodelictivas, siendo una facilidad en la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, incluso en el delito de lavado de activos y todos los crímenes que pueden estar anexados al manejo del dólar. También es importante el trabajo que pueden o podían realizar las autoridades de control; cuando se contamina este sistema económico es ahí donde se complica. Lo que perjudicó al Ecuador fue cuando estas organizaciones delictivas, incluso los carteles internacionales, vieron al dólar como una moneda de mayor avance”, detalló Noe.

En la década de los 90, Ecuador acumuló una inflación del 3.377 por ciento, su máximo histórico. Al año de haberse implementado la dolarización, la economía ecuatoriana seguía teniendo un nivel de incremento de precios del 100 por ciento interanual. También continuaron con problemas vinculados al déficit fiscal elevado, que financiaron con una deuda externa impagable y que renegociaron en 2020. Hasta diciembre de 2023, Ecuador ocupaba el tercer puesto, después de Venezuela y Argentina, con mayor índice de riesgo país en Latinoamérica.

“Hasta el día de hoy hay críticas y halagos a raíz de la dolarización. En su momento vimos todas esas historias tristes que se contaron por la crisis que hubo. Pero actualmente creo que sería descabellado que alguien opine o que crea que es una vía salir de la dolarización. Los comentarios de analistas y políticos sostienen que sí es necesario establecer mecanismos que fortalezcan la dolarización. Ahora la situación acá tiene que ir caminando hacia generar estabilidad política y social. La esperanza es lo último que se pierde. Todos los días recibimos apoyo internacional para resolver el problema del narcotráfico y eso hace sentir que Ecuador no está solo”, cerró el periodista de TC Televisión.

De Ana Cristina Basantes, para las ecuatorianas: ser mujer y sobrevivir en Ecuador

En Ecuador, el 60% de la población aún acepta y está de acuerdo con la violencia que reciben las mujeres en distintas ocasiones, según ONU Mujeres. Así, nos vemos enfrentadas todos los días a vivir en un país con una profunda crisis de seguridad en donde el maltrato está normalizado y con él, la impunidad.

En 2021, viajé fuera del país para estudiar un máster. Regresé hace tres meses y todo había cambiado. Ecuador se convirtió en el país con más muertes violentas de la región. Volver se ha convertido en un reto. Siento que he regresado a otro país: uno más inseguro, hostil y violento, en el que esa violencia se ha recrudecido y se ceba, aún más, con las mujeres.

Hasta el 15 de noviembre de 2023, 277 mujeres fueron asesinadas por razones de género en Ecuador, según datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador, una organización encargada de realizar este monitoreo. De ese número, 113 fueron femicidios cometidos por su círculo más íntimo.

Ahora, por primera vez en Ecuador, los femicidios cometidos a manos del crimen organizado superan a los ocurridos dentro de la pareja, 155 durante el año pasado. La violencia machista está relacionada con la violencia generalizada que atraviesa el país. En especial para quienes viven en la provincia costera del Guayas y su capital Guayaquil, donde ocurren el 27 por ciento de los feminicidios y donde esta semana hemos podido ver en directo la violencia que lacera Ecuador.

Antes vivía con miedo, sí, pero siento que ahora eso se ha exacerbado más. A la angustia de un robo o el acoso ahora sumo el temor a salir. Me aterra la idea de que pueda ser parte de esas víctimas colaterales asesinadas en medio de enfrentamientos entre bandas. Y que, en realidad, son víctimas directas de la violencia. ¿Es normal sentir tanto horror? No, en absoluto. Pero es una realidad a la que nos vemos enfrentadas todos los días, sin excepción.

Sin olvidar que esto lo escribe una mujer que vive en la capital, Quito. Porque ser mujer en entornos rurales es aún más complicado, porque viven diferentes formas de discriminación, violencia y brechas. Tampoco quiero olvidar a quienes viven en ciudades tomadas por la violencia, en las que las mujeres viven casi de milagro en contextos de peligro constante. Tampoco quiero olvidar a los otros grupos vulnerables: niñas, niños y personas del colectivo LGBT+. En 2023, 14 mujeres trans fueron asesinadas en nuestro país.