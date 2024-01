Decomisaron más de cien kilos de carne picada y chorizos vencidos

En las últimas semanas, durante los operativos de la Municipalidad para controlar la venta de pirotecnia en la ciudad, el área de Bromatología hizo un trabajo en conjunto y decomisó más de cien kilos de carne picada y chorizos vencidos. Fue en un comercio ubicado sobre calle Buenos Aires, al frente del barrio 900 Viviendas.

La jefa del Programa de Bromatología e Higiene Alimentaria, Pamela Acevedo, mencionó que visitaron diferentes distribuidoras para controlar que los alimentos estuvieran en la fecha de elaboración permitida y en las temperaturas correctas.

Los supervisores controlan que aquellos negocios que venden cerdo también tengan los sellos correspondientes para evitar la triquinosis. "En esta carnicería que está al frente del 900 Viviendas teníamos un par de reclamos. Fuimos y encontramos una gran cantidad de carne picada congelada, que es una práctica que no se puede desarrollar, siempre debe hacerse en presencia del consumidor o, como máximo, en una o dos bandejas exhibidas", dijo Acevedo y añadió que en el lugar también encontraron veinticuatro kilos de chorizos ya vencidos.

La responsable del área contó que el propietario procesaba muchos kilos y los congelaba. Luego, a medida que necesitaba, los descongelaba, los volvía a moler y los ofrecía de nuevo al público; algo que no se puede hacer, ya que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Como no detectaron falta de higiene, no hubo clausura y la multa la evaluará el Tribunal de Faltas.

"Hay distintos casos que vamos evaluando. Sobre calle Aviador Origone clausuramos una pollería hace ya dos semanas, porque las condiciones que encontramos eran horribles. Allí elaboraban milanesas de pechuga para vender sin los pisos correspondientes, con un caño de cloacas roto y expuesto que atravesaba todo el local, un baño sucio, todo muy feo e higiénicamente no cumplía con nada. Sabemos la situación del país y los requisitos edilicios los podemos contemplar, pero la limpieza es algo que no se negocia", afirmó la encargada de Bromatología.

En menor medida, el personal que realizó los recorridos también encontró algunas bolsas con productos que ya habían superado su fecha de vencimiento en distintos supermercados de Villa Mercedes. Acevedo dijo que, por la situación inflacionaria actual y la suba frecuente de precios, los propietarios se sobreabastecen y recargan las heladeras, lo que imposibilita que se cumpla con una adecuada temperatura.

Si una vecina o un vecino tiene desconfianza con las prácticas de algún comercio, o siente mal olor o detecta alguna irregularidad en un local, puede denunciarlo al 147.

Todas las personas que trabajen con alimentos pueden tramitar el carnet que las habilita a manipularlos luego de un examen y capacitación a cargo de Bromatología.

Redacción/MGE