Tras el temporal, La Calera sigue sin recibir ayuda del gobierno provincial

Hace tres días que los vecinos y el Municipio de La Calera tratan de ponerse de pie después del fuerte temporal de lluvia, viento y granizo que afectó a la localidad el domingo a la madrugada.

El intendente Diego Lorenzetti, contó que en La Calera todavía hay zonas que no tienen luz y es muy posible que este miércoles se queden sin agua potable, dado que la cañería del pozo de agua se rompió durante el temporal que hizo que el río creciera desmedidamente.

Además, señaló que el Municipio está haciendo frente económicamente a la compra de vidrios y membranas para techos, para dar asistencia a las familias que se vieron afectadas. Más de 70 casas sufrieron la rotura de sus techos.

Lorenzetti comentó que hasta ahora no ha recibido ayuda económica del Estado provincial. “Cuando pasó el temporal, me quedé varado en un campo, porque no podía salir en el paraje El Valle. Me contaron que vino Desarrollo Social, entregaron 10 colchones, sacaron la foto y se fueron. ¿Qué ayuda es esa?", se preguntó.

Comentó que el Municipio se está haciendo cargo de todo, con el riesgo de tener que declarar la emergencia económica.

“Hemos comprado 294 vidrios para reponer los que se rompieron por la tormenta. No sé cuánto nos va costar, pero la vidriería nos permite ir pagando de a poco. Después está el tema de los rollos de membrana, que son unos 300 que salen 18 millones de pesos, dinero que no tenemos. No sé cómo vamos a hacer para conseguirlos, porque es una cantidad que el Municipio no puede comprar bajo ningún punto de vista”.

El intendente explicó que por el temporal se vieron afectadas más de 70 viviendas. “Los techos rotos es lo más complicado que tenemos, porque hay que repararlos porque si llueve otra vez. Sino las pérdidas van a ser mayores”, dijo.

“No quiero pensar cuánto va a costar todo esto. Todavía hay que ver la rotura de los tanques de agua y el problema se agrava, si no podemos solucionar los caños de pozo de agua, directamente mañana (miércoles) al mediodía el pueblo se quedaría sin agua potable, por eso les estoy pidiendo a los vecinos que cuiden la que tienen de reserva en los tanques que estén sanos”.

En referencia a la electricidad, contó que hay zonas cercanas a la localidad que no tienen luz porque varios de los caminos están en malas condiciones. “En estos días, lo que he visto, es la máquina de Vialidad Provincial reparando los caminos para que Edesal pueda ingresar y arreglar el sistema eléctrico”.

Lorenzetti señaló que el Municipio ha tomado muchas deudas desde el primer temporal que afectó a la localidad el 23 de diciembre pasado, por lo que se le hace muy difícil seguir sacando recursos de la Comuna para hacer frente a estos nuevos gastos para ayudar a la gente, si no reciben aportes desde el gobierno provincial. “Es muy probable que declaremos la emergencia económica. Ya no tenemos más. Hemos tomado muchas deudas para levantar el pueblo nosotros solos”.

Dijo que desde la Intendencia asisten a los parajes cercanos que también se vieron afectados, como San Vicente, Rambloncito en la zona de Represa del Carmen, San Pedro y San Antonio.