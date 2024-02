Villa Mercedes: vecinas y vecinos del barrio Pringles reclaman más seguridad

La situación que viven las vecinas y los vecinos del barrio Pringles es preocupante. El gran aumento de los robos que vienen sufriendo en los últimos días llegó a un límite y decidieron expresarlo en la calle. Esta semana unas cien personas se manifestaron para exigir más seguridad. Además, piden que se sume más gente de otros barrios que estén viviendo una situación similar para poder llevar el reclamo al Municipio.

"El reclamo de ahora es por la gran inseguridad. Hay personas a las que les han entrado tres o cinco veces en los últimos días, esta semana ha sido terrible. La Municipalidad o la Policía tienen que hacer algo urgente. Les hemos pedido que patrullen, y los vemos dos días y después no vienen más", aseguró Alejandra Kenny, una de las residentes de la zona.

Los vecinos comentaron que han tenido que recurrir a invertir grandes cantidades de dinero en alarmas, cámaras y boyeros de seguridad para evitar que les sustraigan sus pertenencias.

"Yo vivo sobre Hipólito Yrigoyen y Brasil. A mí me han entrado tres veces, en la última me volaron la puerta de una patada y me llevaron los televisores. Los pude recuperar gracias a un vecino, sin hacer la denuncia, por un dato que me pasó; si lo denunciaba, ni sé si los hubiera recuperado", contó Graciela Pereira con indignación.

La gente dijo que lo llamativo es que el barrio Pringles está en la zona céntrica de la ciudad y a unas tres cuadras de la Comisaría Octava. A pesar de esto, los robos y hurtos no paran; en los patios de sus casas ya no pueden dejar nada. Les han sacado sillas, herramientas, materiales de construcción, mesas de jardín, ropa y todo tipo de elementos.

El jueves por la tarde-noche, un gran grupo decidió salir a la calle para expresar su descontento. Se organizaron por un grupo de WhatsApp.

"A mí ya me han ingresado dos veces, la primera a la 1:15 de la madrugada. Tengo un varón con autismo que se asusta muy fácil y, esa vez, mientras me bañaba, me robaron un taladro y un alargue del patio. Lo que me desespera es saber que entraron a mi casa con mis hijos adentro, es una sensación horrible. No estamos tranquilos", afirmó Florencia Morel.

La mayoría del barrio es gente trabajadora; viven familias, jóvenes y jubilados. Aseguran que hacer las denuncias no cambia la situación. "Queremos convocar a todas las personas, porque hay otros barrios que también están bravos, para ir a la puerta de la Municipalidad", dijo Kenny.