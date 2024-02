Pedirán pericia psicológica del acusado de matar a su madre

Walter Carlos Velázquez ya cumplió su primera semana en la Penitenciaría de San Luis. Está acusado del delito más grave de todos: asesinar a un familiar directo, en este caso, la mujer que le dio la vida, Martha Mercedes Magallán. Según relataron los fiscales que llevan adelante la investigación, el hombre de 32 años jamás reaccionó ante el crimen. No se mostró arrepentido, nervioso, no lloró ni intentó defenderse, no dijo nada ni cuando tenía el cadáver de su madre a escasos metros, en el piso del comedor del departamento en el que supieron convivir durante años. Por eso, el fiscal instructor José Olguín adelantó que en breve solicitará una pericia psicológica del joven.

El representante del Ministerio Fiscal no cree que el resultado del estudio altere para nada el curso de la investigación ni mucho menos la complicada situación penal de Velázquez. Es decir, no piensa que el análisis pueda revelar que el imputado de "Homicidio calificado por el vínculo" padece un trastorno o un problema que lo convierta en inimputable. No obstante, considera que sería útil practicarle tal pericia para "tratar de comprender por qué una persona de repente reacciona así, asesinando a su madre".

Olguín recordó que lo primero que hizo Velázquez, luego de matar a la mujer de 70 años, fue retirar algunos artefactos de su casa, como el televisor que dejó en el patio del monoblock en el que vivía.

Contó que cuando los policías llegaron al departamento O, del monoblock 4 del barrio 960 Viviendas, el imputado estaba sentado en la cama de su dormitorio, mientras el cadáver de su madre yacía en el piso del comedor.

Estaba ubicado en tiempo y espacio, y no parecía estar bajo los efectos de ninguna sustancia; al menos esa impresión les dio a los investigadores, a quienes les respondió rápido y sin problema. "Le preguntaron dónde tenía su documento y dijo en tal lugar, y, cuando le preguntaron: '¿No sabes dónde guarda el documento tu mamá?', les contestó: 'No, mamá guarda las cosas en otro lado'", detalló.

Olguín comentó que, aunque faltan una biopsia y una pericia de ADN, ya está el informe completo de la autopsia. La necropsia confirmó que Magallán fue estrangulada. "Está muy clara en las fotos la presión de los dedos en la posición exacta en el cuello, están muy bien marcados, lo que deja muy en claro que hubo una asfixia mecánica, que explica la rotura del hueso hioides (ubicado entre la mandíbula y el cuello)", precisó. Además de eso, "tiene heridas de sujeción de brazos, una lesión de compresión en la espalda que fue hecha porque alguien se le subió encima y la presionó a la altura del cuello, lo que le dejó un gran hematoma en los omóplatos", describió. Tenía un golpe de puño en la boca, que le hinchó las dos encías y otra trompada en la nariz.

La mujer agonizó. "No tuvo una agonía larga, pero sí muy evidente", dijo. Calculan que duró entre 30 y 60 minutos, el tiempo suficiente para recibir ayuda si su hijo la hubiera pedido, pero no lo hizo. La vio morir en el piso.