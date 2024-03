Revés para la conductora de un accidente fatal

Naira Mijal Ledezma estuvo internada trece días después de haber chocado de frente con un vehículo en el que viajaban la sargento de la Policía de la Provincia, Cecilia Benítez, quien falleció ocho días después en el Hospital Central “Ramón Carrillo”, y su madre, quien resultó con graves lesiones.

El 11 de febrero, la joven fue acusada de homicidio agravado por el fiscal Ricardo Barbeito, ya que conducía alcoholizada y drogada, y 8 días después, el juez de Garantías Juan Manuel Montiveros Chada le dictó la prisión preventiva por 120 días.Un tribunal de Impugnaciones confirmó la medida del magistrado ante el pedido de excarcelación de la defensa de Ledezma.

Esteban Bustos, abogado defensor de la imputada, fundamentó su pedido en que su clienta está pasando por un momento de gran dolor y angustia en el Servicio Penitenciario, en donde incluso está en riesgo su condición psicológica. “Cada vez que esta defensa se reúne con ella en la cárcel, ella no para de llorar. Se encuentra totalmente angustiada, muy dolida, no por las cicatrices que de por vida le van a quedar, no por los 27 puntos de sutura que se le hicieron en la cabeza, sino por la pérdida lamentable e irreparable de esta oficial de policía”, mencionó. Y agregó: “Nuestra defendida nos pone de manifiesto que entiende que ha sido un accidente en el que podría haber muerto ella inclusive, pero se encuentra totalmente angustiada y no nos para de repetir el dolor gigante que está atravesando en virtud a esta pérdida irreparable y que siempre eleva sus condolencias a toda la familia de la víctima”.

Tras exponer los motivos de la solicitud de excarcelación, Bustos agregó que su clienta estuvo sometida a derecho desde el primer momento y que el supuesto intento de encubrimiento por parte de la familia fue una actitud que tuvo la madre de la imputada inconsultamente. “La madre le escribió al novio de Ledezma por motus propio, no fue una intención de la imputada de evadir el proceso”.

El letrado propuso que la detención de su clienta continúe, pero en su domicilio. “No tuvo la intención de matar a nadie, en la cárcel la está pasando mal”, dijo. “Podría cumplir con una prisión preventiva domiciliaria”.

El pedido de domiciliaria incluyó como propuesta que la Fiscalía tenga acceso a las cámaras de seguridad del domicilio sugerido por la defensa para cumplir la detención. Incluso mencionaron como medida alternativa una restricción de la imputada contra la madre, en relación a que ella “se intentó comunicar con el novio de Ledezma diciéndole que si tenía algo que ver o si había participado o si estaba en el auto en el momento del accidente que colabore”.

Finalmente, el juez de Garantías Juan Manuel Montiveros Chada, presidente del Tribunal de Impugnaciones, optó por mantener el plazo y las condiciones de detención, es decir que la joven Ledezma continuará detenida en el Servicio Penitenciario mientras avance la investigación.

Cruzó de carril e impactó de frente

Según el fiscal de Instrucción 2, Ricardo Barbeito, el 7 de febrero la joven de 22 años conducía el Toyota Etios que, tras cruzarse de carril a la altura del kilómetro 5,5 de la autopista 25 de Mayo, impactó de frente al Volkswagen Voyage en el que iban la víctima fatal y su madre.

Debido al violento impacto, el Voyage volcó y quedó posado sobre uno de sus costados, en una de las banquinas. La madre de la conductora de ese auto quedó atrapada. Luego de diferentes trabajos, el personal de Bomberos de la Policía logró retirarla del vehículo. Tras el choque, las tres mujeres fueron derivadas al Hospital Central “Ramón Carrillo”, en donde Benítez finalmente murió.

Ya con los resultados de los análisis de alcoholemia y toxicológicos que arrojaron resultados positivos, el fiscal la acusó de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por consumo de estupefacientes y con alcoholemia superior a 1 gramo de alcohol por litro de sangre”, en perjuicio de Cecilia Benítez. También la acusaron por “Lesiones graves en accidente de tránsito agravadas por conducir bajo los efectos de estupefacientes y con alcoholemia superior a 1 gramo de alcohol por litro de sangre”, y cuya damnificada fue la madre de la víctima fatal, Teresa Benítez.

Luego de que le negaron el pedido, Bustos solicitó que el próximo 27 de marzo se realice una pericia accidentológica para determinar la mecánica del hecho. “Con esos resultados se va a poder demostrar que fue un accidente y vamos a volver a pedir la excarcelación”.



Redacción/MGE