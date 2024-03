Organizaron una protesta para defender la educación pública

En conjunto con el paro que llevaron adelante ayer la mayoría de las universidades públicas del país, la comunidad de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) realizó un abrazo simbólico y una radio abierta para defender la educación pública de las medidas tomadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

El encuentro fue en el Edificio Centenario de la Reforma ubicado sobre calle Balcarce y Riobamba. "Estamos en una jornada de protesta convocada por los cuatro claustros de la institución: docentes, no docentes, graduados y estudiantes. La idea es visibilizar por qué cada uno de los sectores se ve avasallado en sus derechos y hoy en día está en riesgo el modelo de la universidad pública", mencionó José Soria, el secretario de la Asociación de Docentes e Investigadores (ADOI)

El representante señaló que el principal factor que motivó a la medida es el desfinanciamiento que vienen padeciendo luego de que el Ejecutivo nacional les haya otorgado el mismo presupuesto del año 2023, desconociendo la tremenda inflación que hubo durante el año pasado y que aceleró a fondo en los últimos tres meses.

El panorama es preocupante, ya que con los números actuales el normal desarrollo de las actividades de la casa de estudios podría alcanzar para llegar solo hasta mayo o junio. "Nosotros queremos defender nuestros puestos de trabajo y el funcionamiento de la institución. Todo esto lleva a pensar algo muy lamentable que es el arancelamiento, que busca el gobierno nacional y que sería retroceder 200 años en la historia, cuando las universidades eran aranceladas, elitistas y para pocos", aseguró Walter Roldán, el secretario general del Sindicato de Trabajadores No Docentes UNViMe (SiTUNViMe).

Roldán explicó que de no cambiar la situación, se podría llegar a que las familias trabajadoras con más de un hijo tengan que elegir quién podría estudiar, porque no le alcanzaría el dinero para todos. "Por eso nosotros estamos en pie de lucha, levantando la bandera de la universidad pública, gratuita y cogobernada. La Nación quiere romper todos estos esquemas que nos han sido muy beneficiosos, nos están haciendo mucho daño. No hay una política errada en la educación superior, tenemos científicos y profesionales de excelente calidad reconocidos mundialmente", manifestó.

El paro también fue para exigir una recomposición salarial que permita compensar la pérdida de más del 50% del poder adquisitivo que afectó a los que cumplen funciones en la institución producto de la escalada inflacionaria.

Alexandra Basconcelo, una alumna de Enfermería que tiene 23 años, también contó su preocupación: "Vinimos en defensa de nuestros derechos como estudiantes y queremos impedir que la educación sea arancelada, porque sería un crimen contra nuestros estudios”.

Redacción/MGE