El calvario de haber contraído dengue, en primera persona

Transitar la enfermedad que produce el mosquito que contagia el dengue es un trastorno que nadie quiere padecer. Incluso ya hay en el país —y en la provincia— casos de personas que murieron peleando contra ella.

El dolor y el malestar suelen tornarse insoportables, y se puede llegar a los vómitos con sangre o el sangrado nasal en algunas variantes de la dolencia.

Para Jimena López, una misionera que habló con El Diario de la República, el haber contraído dengue fue un calvario que aún no pasa. "Empecé con decaimiento una tarde. Estaba con mucho sueño, no sabía por qué, me acosté y me dormí, cuando despierto me encuentro con mucho frío, tapada hasta la cabeza y con fiebre. Supuse, enseguida, que era dengue porque acá este tema está muy latente, hay muchísimos brotes. Me tomé la temperatura y estaba en 38º. Automáticamente llamé a mi hermana que es bioquímica para que me haga la prueba, porque no me podía levantar", contó.

"A la noche empecé con dolores en la espalda baja. Después ese dolor irradió a las piernas y brazos y con mucha fiebre. Para eso tomaba paracetamol, que era lo recomendable, y me hidraté muchísimo. Gracias a Dios la tenía a mi hermana, fueron rápidos los recaudos que tomamos. Ella sabe del tema. Al día siguiente me hice la prueba y, efectivamente, tenía dengue", agregó.

Los pesares continuaron y pasó dos días con fiebre y poco apetito. "Hasta que empecé a defecar con un poquito de sangre y me dieron vómitos con un poco de sangre también, por lo que automáticamente me llevaron al médico y me empezaron a hacer estudios como tomografías, radiografías, ecografías, de todo. Tenía un poquito de hemorragia en el estómago y en los intestinos", indicó, y afirmó que a ella no le sangró la nariz como le pasa a la mayoría, sino que fue por dentro de su cuerpo.

Luego la internaron y estuvo tres días con suero, porque no podía comer y necesitaban vigilar la hemorragia, que era de una gravedad alta. "Cuando salí de internación había bajado diez kilos, pero todavía no estaba totalmente recuperada porque seguía con fiebre. Los últimos días de recuperación tenía muy afectado el estómago y empecé a sentir una picazón gigante en el cuerpo, que se supone es cuando estás transitando la recuperación. Me siento débil. Me afectó mucho en lo hormonal, me vino la menstruación dos veces en el mes, me desreguló muchas cosas. Hasta el día de hoy sigo en recuperación por mis plaquetas", añadió.

En la provincia siguen aumentando los casos de dengue autóctono (ya se han reportado más de cincuenta cuadros de este tipo), que es aquel que se da por la picadura del mosquito que porta el virus en el lugar. Una vecina indicó en las redes sociales de El Diario cómo cursó la dolencia su padre.

"Mi papá tuvo dengue. Sus síntomas fueron: fiebre quebrantahuesos (40º), sudoración fría, visión borrosa, falta de apetito, inestabilidad, dolor de estómago, de ojos, y diarrea. Lo curaron con paracetamol, amoxicilina con ácido clavulánico y vitaminas".

Otra vecina, Victoria Di Genaro, tuvo dengue, pero el caso de ella fue en México, donde la picó el mosquito que transmitía el contagio. "Sabía que te daba como una gripe fuerte, pero ahora sé que es peor que eso. Noté que no me podía levantar de la cama por el dolor en todo el cuerpo. Estaba sola. No llamé al médico, solo me aislé porque pensé que era coronavirus. Me sacaron sangre y determinaron que era dengue. No estuve internada. El malestar me duró cerca de cinco días, pero era un dolor en todo el cuerpo. Después me recomendaron que me ponga repelente en todo el cuerpo", informó.

Aunque señalar que aplicarse repelente parece algo fácil, conseguirlo a un precio sensato en la Argentina se transforma en una odisea. Por ello es que recomiendan, para evitar la proliferación del mosquito, que se limpien los hogares, y que se intente mantener los recipientes sin agua para que el insecto no pueda propagarse con tanta facilidad.

Redacción