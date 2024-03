Fuerte repercusión nacional por la respuesta de Poggi a docentes

La casi violenta reacción, el tenor de sus respuestas y la actitud prácticamente evasiva que tuvo el gobernador, Claudio Poggi, para con un grupo de maestras, quienes —angustiadas y a puro llanto— se le acercaron para plantearle sus problemas a raíz de sus bajísimos salarios, alcanzó repercusiones nacionales.

La actitud del funcionario quedó expuesta en un video grabado durante el improvisado encuentro con las docentes; el instante evidenció su postura ante cualquier reclamo, por más respetuoso que sea.

El portal de noticias Infobae, uno de los más prestigiosos del país y con millones de visitas diarias, se hizo eco del enojo del mandatario puntano. Lo mismo ocurrió nada menos que con la web del diario La Nación, al igual que el portal cordobés cba24.com.ar

“San Luis: docentes lloraron ante el gobernador Claudio Poggi porque se consideran ‘trabajadores pobres’”, tituló www.lanacion.com.ar, en un artículo firmado por la periodista Gabriela Origlia.

Cabe señalar que el encuentro entre las maestras y Poggi tuvo lugar en la Escuela Nº 34 “Raúl B. Díaz”, en Villa Mercedes. Lejos de increparlo, las mujeres le plantearon que deben descuidar su trabajo para salir a conseguir otros ingresos extras, ya que no les alcanza el sueldo que ganan para vivir dignamente. “Somos trabajadoras pobres”, le dijeron con calma, respeto y lágrimas en los ojos.

Poggi, lejos de mostrarse cálido y receptivo, apeló a una catarata de excusas y les espetó que hay personas que están en peores condiciones que ellas.

La escasa empatía, la falta de contención ante semejante tristeza e impotencia de trabajadoras que dependen del Estado provincial, quedó de manifiesto con las respuestas que ofreció el mandatario ante la impotente mirada del intendente villamercedino, Maximiliano Frontera.

“Pensemos que afuera de la escuela está el 50% de la población que no tiene trabajo y que siete de cada diez chicos no comen esta noche. No cenan. Y está muy mal. Y yo me tengo que hacer cargo de todo”, les contestó Poggi con fastidio.

Esa reacción encendió aún más la furia de un sector que ya desarrolla un plan de lucha contra el ajuste que aplica Poggi en consonancia con el presidente, Javier Milei.

“Maestras de San Luis lloraron frente al gobernador Poggi por su situación salarial: ‘Somos trabajadoras pobres’”, fue el título de la nota publicada por Infobae, la cual acompaña con el video que recorrió ya todo el país.

“Somos trabajadores de toda la vida y somos pobres hoy. Tenemos compañeras que se han superprofesionalizado. Me capacité, hice una licenciatura y hoy tengo que contar monedas”, dijo una de las maestras, en medio del llanto. “Tengo que buscar un trabajo extra. No es justo”, agregó con un nudo en la garganta.

El artículo de Infobae subrayó además la falta de mejoras salariales para todo el arco estatal. “En la V Brigada Aérea, el Gobernador estuvo acompañado por el intendente mercedino, Maximiliano Frontera; la viceintendenta, Silvina Galetto, y funcionarios provinciales y municipales. El resto de la administración pública en San Luis no percibe aumento salarial desde noviembre del año pasado. Desde entonces, la inflación ya superó el 70%”, afirma la noticia.

Enojo gremial

Tras viralizarse el video a través de las redes sociales, además del rechazo de la gente, gremialistas sanluiseños fustigaron la actitud del Gobernador tras las respuestas que les dio a las dolidas docentes.

“Siento angustia por lo que vivimos los docentes a diario. Lo que reflejaron nuestras compañeras es la verdad. Plantearon lo que les sucede y vimos a un Gobernador que no estuvo ni está a la altura. ¿Cómo es posible que las respuestas ante la angustia de dos trabajadoras docentes sean que hay gente que está peor que ellas? Les dijo, directamente, que hay gente que no tiene trabajo y está peor que ellas. Incluso les planteó que por qué él tiene que hacerse cargo de todo. La verdad es que nos pareció terrible la actitud. Es una persona que no está a la altura de su cargo”, afirmó la secretaria adjunta de ASDE, María Inés Quatroppani, en diálogo con El Diario de la República.

“Me parece que cuando una docente llora de angustia ante el Gobierno y le manifiesta que es pobre, el Gobernador tiene que dar una respuesta superadora y no responder algo así como ‘bueno, pero vos tenés trabajo. Hay gente peor que vos’. Él es responsable del gobierno provincial. Es el jefe del Estado provincial y tiene que dar una respuesta a la altura de su cargo, y no reaccionar del modo en que lo hizo. La campaña proselitista ya se terminó, basta de lanzar culpas a la herencia o repetir cómo le dejaron el Gobierno. Es momento de que se arremangue y trabaje. Es tiempo de hacerse cargo y ponerse a trabajar para todos los puntanos, y no victimizarse y responder semejante cosa”, expresó la gremialista.



