Merlo: comerciantes piden una máxima compensación a la comuna

Los comerciantes del casco histórico de Villa de Merlo presentaron el martes una nota al Concejo Deliberante para ser escuchados por los ediles.

Buscan plantearles el panorama de la mala temporada que tuvieron por las bajas ventas, debido a los trabajos de renovación de la plaza Sobremonte que el Municipio ejecuta desde mediados de noviembre del año pasado. Las intervenciones obligaron a cerrarla con una media sombra.

En la notificación, también apoyan la iniciativa del bloque Unión por Merlo para eximirles del pago de las tasas municipales por el tiempo transcurrido de la obra y lo que queda hasta que sea finalizada.

La misiva, que fue firmada por unos 50 comerciantes de la zona, expresa fundamentalmente la preocupación de los vendedores por el perjuicio económico que tienen sus locales por la poca actividad y afluencia de gente, que deviene de las tareas en el espacio público. El deseo es una fuerte compensación que repare el daño ocasionado.

Los damnificados remarcaron que no pudieron aprovechar el verano y tampoco recibieron información certera sobre los plazos que llevará la ejecución de las acciones en medio de la puesta en valor de la plaza. En definitiva, tienen más dudas que certezas.

“Hemos visto con buenos ojos las iniciativas que hay en el Concejo para tener un respiro financiero respecto a las tasas municipales, ante lo cual consideramos importante que podamos dar nuestro punto de vista en toda propuesta que genere un beneficio en este contexto económico tan complejo”, destaca el escrito.

El comerciante Mauro Aren precisó que la finalidad es que los concejales entiendan la realidad que están pasando los negocios de esa zona, que son los más perjudicados. “Lo que queremos es que ande gente por la calle y que finalicen lo antes posible las obras, porque no hay un plazo de ejecución establecido o están pateando la fecha. No hay credibilidad porque nos dijeron una cosa que no sucedió. Dijeron para mayo y después para más adelante; estamos en una situación bastante complicada y no hay claridad”, detalló.

Aren puntualizó que la propuesta de los concejales de eximirles del pago de las tasas municipales es una buena iniciativa. “Es una alternativa a este problema, ya que muchos no pueden pagar un montón de cosas como los aumentos de luz y las tasas municipales, entre otros”, aseveró.

Paula Perezyk, otra comerciante que tiene su negocio ubicado frente a la plaza, sostuvo que de aprobarse que les eximan el pago de las tasas será de gran ayuda, pero ese no es el mayor problema que tienen. “No quiero ser desa-gradecida, en caso de que suceda nos va a ayudar un montón. El intendente (Juan Álvarez Pinto) nos debería eximir las tasas municipales en los años que le quedan de su mandato. En esta zona hubo personas que se fundieron, él no midió el daño que nos hizo con el cierre de la plaza a pocas semanas de comenzar la temporada. El lugar está igual luego de más de 100 días, no avanzó, seguro que perderemos Semana Santa y se cree que para las vacaciones de invierno estarán finalizados los trabajos”, mencionó.

Según la mujer, la mayoría de sus colegas concuerdan en la idea de que no les cobren las tasas hasta que estén los trabajos finalizados. “Para mí, no se equipara al daño que nos hizo esta obra, por todo lo que se perdió”, insistió.

Además, recordó que en reuniones anteriores con el jefe comunal ya proponía la eximición hasta el cierre de las intervenciones. “En los encuentros de noviembre y enero nos dijo que si no queríamos pagar las tasas que no lo hiciéramos, y que después íbamos a pagar las mejoras, porque cuando terminaran los trabajos nos iba a cobrar con el aumento por las mejoras. Esa fue la respuesta, muy interesante y totalmente empática”, señaló con ironía.

Resaltó que las tareas en la plaza están frenadas. “Hoy (ayer) por la mañana realizaron un minicirco porque cortaron la calle Perón, e ingresó una máquina a la plaza, que no sé a qué entró. Nos hacen creer que están trabajando. A las 12 del mediodía no había nadie en el lugar”, aseguró.

Para finalizar, comentó que estuvo hablando con un colega que trabaja en la Avenida del Sol y le dijo que en esta temporada, en esa zona los negocios trabajaron un 50% menos con relación al año pasado. “Imagínense nosotros, que además de la situación económica del país tenemos el problema de la plaza. No quiero hacer números”, manifestó.

