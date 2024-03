Organizan una jornada para hablar sobre esclerosis múltiple

Desde hace quince años, Marcelo Scrimaglia convive con una enfermedad que ha dañado su cuerpo, pero que ha fortalecido su espíritu. Por eso, el atleta mercedino organiza una jornada para hablar sobre la esclerosis múltiple y otras patologías degenerativas, y promover el acompañamiento de los allegados para que los pacientes puedan salir adelante.

El encuentro será este sábado, de 17 a 20, en el Centro de Equinoterapia del Parque La Pedrera.

“La idea es que sea un encuentro familiar, que puedan acercarse tanto personas que tengan esta y otras condiciones neurológicas, como la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) o hayan tenido un ACV (Accidente Cerebrovascular) y sus amigos o cualquier vecino en particular”, expresó el hombre que transformó su padecimiento en una causa por la que luchar.

La jornada no tiene una estructura formal, sino que tendrá más bien la forma de una charla informal entre todos los participantes. Scrimaglia brindará su testimonio, pero les cederá la palabra a todos los que deseen contar su historia particular, expresar sus miedos o transmitir sus experiencias. “Sé que hay algunas personas con esta patología que no la están pasando bien. Por eso quiero que nos conozcamos, porque detrás de cada uno de ellos hay mucho para contar”, afirmó.

La idea de Marcelo, quien se ha vuelto una figura conocida en Villa Mercedes y en otras partes del país por su actividad deportiva, es que el encuentro sirva también como un primer paso para que más adelante germine una asociación que agrupe a quienes viven con los mismos cuadros de salud. “Quiero que sea algo que nos una y nos ayude a tener un respaldo con respecto a la medicación y tratamientos nuevos que salen, entre otras cosas", agregó.

La participación de los familiares es fundamental, porque el eje principal del conversatorio será el papel que juega el entorno del paciente para incentivarlo en su recuperación.

“En mi caso particular fue más que valioso el acompañamiento que tuve. Llevo quince años con una enfermedad progresiva, dañina, y lo pude revertir. Al no poder caminar, empecé a correr. En siete años llevo casi 400 kilómetros en competencias, tengo tria-tlones y duatlones hechos, porque tenía a mi familia a mi lado apoyándome”, repasó el hombre.

La tarde de mañana no solo será un momento de charla, sino que está pensada también como un rato de entretenimiento en el entorno que brinda el parque. El público podrá llevar su mate y algo rico para intercambiar y habrá un rato dedicado a la música, para que todos los que se animen puedan mostrar sus talentos en un ambiente de confianza.

Marcelo insistió en que la invitación está abierta a todas las personas, porque nadie está exento de enfrentar las consecuencias de una enfermedad neurológica en el futuro, tanto en carne propia como en un vínculo cercano.

“Yo antes era sano, caminaba por todos lados, jugaba al rugby. Hasta que me pasó esto y me tardó en caer la ficha. Pero esto me benefició mucho, porque ahí me conocí a mí mismo realmente. Me tuve que encerrar para ver mi parte buena y me siento un privilegiado de Dios, porque pude revertir esa historia”, reflexionó.

No podía caminar y decidió correr

Ya había pasado los 40 años de edad Marcelo Scrimaglia cuando tuvo que empezar de nuevo. Con estudios realizados, trabajo y un amor insaciable por los deportes, se encontró en una encrucijada que le propuso la vida y que decretó su cuerpo: fue diagnosticado con esclerosis múltiple.

Si hasta el día de hoy existe poco conocimiento sobre esta enfermedad degenerativa, que es progresiva y no tiene ninguna cura, en ese momento, hace quince años, había todavía menos.

El entumecimiento de sus piernas fue tan fuerte que el hombre directamente no podía caminar, pero también la patología había logrado inmovilizar sus ganas y sus fuerzas para salir adelante.

Encontró en el deporte la motivación para mejorar y, con mucho entrenamiento, logró amigarse con su esclerosis y volverse un abanderado de su difusión.

Entre las carreras que pudo disputar, una de las más especiales para él fue en 2022 en Villa Mercedes, donde pudo completar 21 kilómetros. Su sueño ahora es hacer un medio Iron Man, que incluye atletismo, natación y ciclismo.