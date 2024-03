Familiares de Brisa dicen que no recibió una atención adecuada

La comunidad de Villa Mercedes está conmocionada por la muerte de Brisa Gatica, una joven de 23 años que había contraído dengue. El fallecimiento fue ayer alrededor de las 10 en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" y ya fue confirmado por el Ministerio de Salud. Los familiares de la víctima de la enfermedad transmitida por los mosquitos aseguran que no recibió la atención adecuada por parte del sistema de salud público.

"Ella ya hace varios días venía con dolores estomacales, vómitos, diarrea y mucha fiebre. En este tiempo fue a la sala médica 12 de Octubre que está en el barrio Güemes, al hospital del Jardín del Sur y al Policlínico, pero lo único que le daban era algo para que le bajara la fiebre", contó su tía Vanesa Zalazar.

La mujer dijo que ayer los síntomas de su sobrina se hicieron más agudos y que su marido la volvió a llevar al nosocomio central. Allí le agarraron fuertes vómitos, sufrió una gran baja de presión, se desvaneció y finalmente tuvo un paro cardíaco con un fatal desenlace.

La familiar le dijo a El Diario que la joven no tenía hijos y que se dedicaba a brindar servicios de tratamientos para el cabello de forma particular. Vivía con su marido, Adrián Sombra, por la calle Italia, en el extremo sur de la ciudad. Tiene una hermana y un hermano, que junto a su madre y su padre se encuentran totalmente destruidos por la pérdida.

"El testeo para dengue se lo hicieron recién hoy (por ayer) a la mañana y le dio positivo. Supuestamente se lo habían hecho la semana pasada y le había dado negativo, no se entiende", comentó Zalazar y agregó: "Últimamente los doctores ni siquiera te revisan, no te indican un análisis o una ecografía, nada de nada".

Vanesa, junto a otra de sus sobrinas, María Sombra, y los familiares más cercanos de Brisa organizarán en los próximos días algún tipo de reclamo por la mala atención que, consideran, recibieron en los diferentes centros médicos a los que acudió y en los cuales, quienes estaban a cargo, decidieron no tratarla con la seriedad que demandaba su caso.

"Ella hace casi dos semanas venía dando vueltas con que no se sentía bien. Solamente le daban ibuprofeno para tratar la fiebre, pero se le iba el efecto y le volvía todo el malestar", aseveró la tía de la fallecida y recordó que ella también estuvo con problemas de salud: "Yo hace poco también estuve con dolores de panza fuertes, me dieron una inyección para la colitis y que tomara Buscapina por 48 horas. No me miraron, no me tocaron, ni vieron si tenía inflamado el estómago, o el hígado, nada", contó.

El Gobierno de San Luis ya reconoció la circulación viral en el territorio provincial. En Villa Mercedes cada vez son más frecuentes los pedidos de vecinos que reclaman al Municipio fumigaciones, la mantención de pastizales y limpieza en terrenos baldíos, medidas clave para evitar la propagación del dengue.

La información oficial con demoras

Tras el rumor de que una vecina de Villa Mercedes había fallecido por dengue, varios periodistas de la provincia consultaron en la Secretaría de Comunicación del Gobierno de San Luis para tener datos que pudieran corroborar esa versión, algo que demoró más de tres horas.

La confirmación fue bastante escueta con respecto a ciertas precisiones del caso. El parte que difundió el Ministerio de Salud aseguró que la joven se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva, del Policlínico, hizo hincapié en que tenía obesidad y diabetes, que había ingresado a la guardia en un estado de shock y con un diagnóstico de dengue.

Además, mencionó que los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

