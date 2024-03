Tiene un doctorado y no puede dar clases en escuelas públicas

Tras recibirse a mediados del año pasado, comenzó a averiguar cómo hacer para empezar a dar clases en escuelas públicas, pero no ha tenido respuestas satisfactorias a pesar de su alto nivel de formación.

Héctor Acosta, de Cuba, llegó a la Argentina en 2017 para estudiar un Doctorado en Química en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

El profesional cursó su carrera de grado en su país natal y se recibió de licenciado en Radioquímica. Posteriormente, estudió una maestría en Ciencias Químicas en Brasil y después llegó a San Luis para hacer el doctorado.

“Dar clases es mi vocación porque me siento bien en esa actividad. Cuando terminé la licenciatura en Cuba, al año estaba trabajando en el Servicio de Medicina Nuclear, en un hospital, y di clases para los técnicos en Radiología, después di clases en una facultad a la noche y cuando estuve en Brasil, durante la maestría, hice un semestre también dentro de la Universidad de San Pablo. Llegué acá y me interesé por lo mismo”, explicó.

Mientras que la UNSL le aceptó su título de grado de Cuba, el Ministerio de Educación no hizo lo propio.

“Me exigen que mi título de grado lo haga valer acá. Yo suponía que el doctorado de la universidad local podría ser suficiente. Escribí

e-mails, por todas las vías del Ministerio de Educación, algunas veces recibí respuestas, hice lo que me pedían, pero después me dijeron que la resolución 90 del 2010 no contempla los postítulos”, puntualizó.

Acosta contó que hace seis años trabaja en la educación privada, e incluso el año pasado sus estudiantes de la Escuela Generativa Wayra ganaron la ExpoEdu.

“Entiendo que se rigen por una resolución, pero en la misma hay habilitantes sin titulación solo con horas de formación docente, que muchas de ellas aparecen en mi analítico, tanto de licenciatura como de maestría. Es una frustración que me impidan esto, incluso teniendo formación como licenciado, máster y doctor en un área que es de lenguaje internacional”, lamentó.

El especialista indicó que intentó convalidar su título de grado en Argentina, pero le solicitan documentación que su universidad no emite, por lo que se ve imposibilitado.

“Les expliqué de mil formas que mi universidad no genera esa documentación, pero no entienden. Me duele porque son un montón de años de estudio. Me piden las materias didácticas que también las tengo, pero no hay soluciones. Hay que revisar esa resolución, porque sino en la Junta van los que ellos quieren, encima salen los llamados y donde más vacantes hay es en Química”, manifestó.