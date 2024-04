Encontraron un moscardón en la vianda de un alumno de la "Germán Avé Lallemant"

Uno de los alumnos de la Escuela Técnica N° 37 “Ingeniero Germán Avé Lallemant” de Juana Koslay vivió este jueves un repugnante momento cuando tuvo que abrir la vianda de almuerzo que recibió de la institución educativa y vio un enorme moscardón muerto en el pastel de papas. La situación no solo dejó sin apetito a los estudiantes, sino que también generó la indignación de los padres.

La madre de uno de los jóvenes que presenció esa secuencia le contó a El Diario de la República que es la primera vez que ocurre algo así en esa escuela y que “las autoridades educativas simplemente hacen de cuenta que no ha pasado nada”.

“Le cambiaron la vianda y le dijeron que ‘no es para tanto’ y la comida con el moscardón se la dieron al perro”, relató la tutora.

Además, afirmó que “con algunas mamás estamos hablando para ir a hablar a la escuela, no pueden no comunicar cuando pasan estas cosas o minimizar lo que pasó”. “Calculo que si salen a comer afuera (los directivos de la institución) y les dan la comida con un moscardón no se quedan callados la boca”, agregó la madre.

Y apuntó: “Es una falta de respeto que silencien a los alumnos de esta manera, todos los chicos tienen miedo”.

En la última semana se vivieron secuencias similares en las escuelas Nº 2 “Nicolás Antonio de San Luis” (ex Bellas Artes) y Generativa Ruka del barrio 500 Viviendas Sur con la entrega de comida en mal estado.

