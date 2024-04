El honesto homenaje de "Dra. Queen"

Apenas iniciado el show de “Dra. Queen” amanece evidente la intención del grupo de diferenciarse de los otros tributos a la banda inglesa. Es una buena idea si se tiene en cuenta que la histórica banda liderada por Freddie Mercury es una de las que más homenajes suma alrededor del planeta.

La diferenciación más notoria es que, afortunadamente, la agrupación no utiliza el vestuario icónico del cuarteto y particularmente de Freddie Mercury. No se verán en los espectáculos de “Dra. Queen” las chaquetas amarillas ni el torso desnudo del cantante. En el plano musical, la incorporación de una corista aporta un color especial a las melodías.

Esa especie de magia sumó otro elemento en el primer tema del recital, “One visión”, rescatado del medio fondo del catálogo de la formidable discografía del grupo. Esa elección engaña al espectador sobre la posibilidad de que el grupo porteño eligiera para para homenajear a sus ídolos canciones que no son necesariamente las más conocidas.

Sin embargo, tras ese primer el primer escalón se sucedieron en la noche del jueves en la sala de Hugo del Carril todos los hits posibles de “Queen”. Del bajo robótico de “Under pressure” al rock and roll de “Cosita loca llamada amor”; de la emoción de “Amigos son los amigos” al baile de “Otro mueble del polvo”; y de la tranquilidad a una guitarra de “Love of my life” al clásico de “Rapsodia bohemia”.

Al sincero homenaje que la banda hizo a Mercury y sus compañeros no se le sumó ningún extra que no sea meramente musical. El temor de caer en la caricatura pudo ser la base de esa decisión. Tampoco hubo proyecciones de videos ni intenciones de imitar inimitables.

Apenas si Matías Denti, el cantante, reprodujo algunos gestos de Mercury (cualquiera, aún cantando bajo la ducha, tendría el impulso de imitar a Freddy cuando interpreta sus canciones) y eligió un micrófono de mástil corto como los que usaba el líder de “Queen”.

Tan honesto parece el tributo que “Dra. Queen” hace que el frontman reconoció en un contacto con el público puntano que entiende que las bandas tributos soporten algún rechazo por parte del público. “Pero es la única manera que tenemos de rebuscarnos y escuchar las canciones de una banda como ésta”, dijo.

La interpretación al final de “We are the champions”, con el público de pie coreando el himno utilizado en las gestas deportivas, fue la demostración de la vigencia que la banda británica tiene a 29 años de la edición de su último disco y a 33 de la muerte de su líder y fundador.