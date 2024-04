Automovilistas bajan su cobertura ante la fuerte suba de los seguros

Mantener un automóvil por estos días es una actividad angustiante, sobre todo cuando hay que pagar el seguro obligatorio que en estos cuatro meses ya aumentó hasta un 100%. La mayoría de los titulares locales de las pólizas han vuelto a visitar a sus productores de seguros para que los ayuden o bien a bajarse de las coberturas totales, o por lo menos mantener el seguro obligatorio contra terceros, pero pagando una cuota más adecuada.

Según los datos brindados por las distintas aseguradoras, una póliza contra terceros completa para un auto base con cinco años de antigüedad ronda actualmente los 70 mil pesos al año, dependiendo la edad del usuario y su lugar de residencia.

Y otra novedad es que hasta el año pasado se podía pagar el mismo monto durante tres o cuatro meses por la póliza anual. Pero ahora cada vez más compañías refacturan de manera mensual, de tal manera que el auto no quede “infrasegurado”.

En las redes sociales de El Diario de la República, los lectores fueron dejando sus opiniones sobre cómo hacen para abonar el seguro de su vehículo. Por ejemplo, Naty Algarbe contó que pasó de pagar 35 mil pesos por su póliza a 59 mil. Daniel Sánchez dijo que por su auto pagaba 14 mil pesos y ahora, 42 mil.

Cecilia Bonino dijo que de 25 mil pesos pasó a pagar 46 mil; Gustavo también sufrió el aumento: de 16 mil pasó a 28 mil; al igual que Ricky Martínez, quien pagaba 12 mil y ahora tiene una póliza anual de 49 mil.

Juan Puglisi contó que la última cuota del seguro contra terceros en el trimestre diciembre (2023)-marzo (2024) fue de $4.800, y la renovación en abril arranca desde los $10.341.

Hilda Ortiz señaló que la cuota mensual se la aumentaron “un montón” y por eso se cambió de aseguradora. Pamela Báez dijo: "Una locura. De 20 mil pasó a 45 mil". Carlos Adaro es otra de las personas que piensa en buscarse otra firma ante el nuevo escenario: "Mi seguro pasó de 22 mil a 32 mil pesos. Creo que tendré que buscar algo más económico, porque mi sueldo sigue igual".

El productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk tiene 35 años de experiencia en el rubro y confirmó esta corriente que ya se viene dando en provincias vecinas como Mendoza y Córdoba (Ver “En la región…”): “Lamentablemente, la tendencia se va a acelerar en los próximos dos meses, por lo menos, porque se viene un impacto muy fuerte en el índice de precios que se dará por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Por eso, creo que se va a poner más difícil”.

Consultado sobre si la morosidad también irá en alza, Juchniuk consideró que “si bien hay gente que hoy no está pudiendo pagar el seguro de responsabilidad civil, son los menos. La gran mayoría de los titulares de autos tienen conciencia de lo que significa tener un seguro al día y hacen un esfuerzo enorme para cumplir”.

También agregó que esta tendencia es diferente, según la franja económica en la que esté ubicada la persona. “En los sectores más altos lo que sucede es que tienden a aumentar la cobertura del seguro del automotor, es decir, contratan coberturas de todo riesgo, para disminuir las franquicias en lo que es daños parciales por accidentes. Esto lo hacen porque si bien el costo es mayor, porque va de acuerdo a la suma asegurada, prefieren trasladarles ese riesgo a las aseguradoras”.

Para citar un caso, el asesor explicó: “La camioneta Chevrolet Tracker Premier 0 kilómetro hace dos años costaba 4,5 millones de pesos y ahora su valor es de 42 millones. Imaginate tener un siniestro con el costo de reparación que significa cuando el valor de los repuestos aumentó tanto”.

Juchniuk comentó que ahora también depende de cómo se facture la actualización de la cuota mensual: “Las pólizas siempre son anuales, pero pueden tener facturaciones semestrales, cuatrimestrales, trimestrales o mensuales. Lo que normalmente sucede es que se utiliza la cuatrimestral, es decir que durante cuatro meses se paga la misma cuota. Pero en el caso de las facturaciones mensuales, que son las que se están imponiendo ahora, no tienen cláusula de ajuste automático porque todos los meses se va a ir actualizando la suma asegurada y también el costo del seguro varía. Esta forma es más conveniente porque la suma asegurada también se va actualizando”.

En cambio, señaló que se da “una situación más compleja en los sectores más vulnerables porque no están pagando la responsabilidad civil. Y ese no es un problema de la persona que no paga el seguro, sino que es un problema de todos. Porque no es que no quiere, no puede pagar. Y el problema es de todos, porque si esa persona tiene un siniestro, ¿cómo hace la otra que sí tiene todo en regla para sortear ese problema?”.

Sobre los ítems que hacen variar el valor de los seguros, que son el precio del auto actualizado y la siniestralidad, Juchniuk explicó que hoy los dos aumentan en paralelo: “El valor de las autopartes han aumentado quizás más que el valor del automóvil, por eso las compañías tienen que hacer frente a esa situación donde se producen daños que hay que reparar o directamente afrontar los juicios en caso de que no se llegue a un arreglo con la persona que está reclamando. Y, por otro lado, el valor de los vehículos, que en dos años se multiplicó por diez”.

El productor de seguros, quien se desempeña en el mercado de Mendoza, señaló que “el seguro de responsabilidad civil no se puede evitar, porque es obligatorio por ley. Y, por supuesto, si un titular no paga un mes el seguro, pierde la cobertura en caso de tener un siniestro en ese momento”.

Y aclaró que “la cobertura de las aseguradoras empieza a correr a las cero horas del día siguiente al pago de la cuota mensual”.

Antecedentes

Juchniuk comentó que el sector ya vivió momentos como este durante la hiperinflación del año 1989, la implementación y caída del Plan Austral (1986-1987) o la crisis económica y política del 2001, solo para mencionar algunos. También recordó que en la década de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem liquidó el Inder (Instituto Nacional de Reaseguros), que era el fondo compensador que tenían las aseguradoras para cubrir los siniestros, más de 120 compañías de seguros tuvieron que cerrar.

Por eso se mostró tranquilo frente al futuro y los cambios que promueve el gobierno de Javier Milei: “En el famoso DNU 70/2023 que estableció Milei no hay ningún artículo que afecte a la actividad aseguradora, porque en este rubro todo termina en una promesa de pago a futuro: vos pagás para que en el futuro, si llegás a tener un siniestro, la aseguradora responda por los daños sufridos o causados. Y para eso se necesita un mercado regulado y que su ente de control (la Superintendencia de Seguros de la Nación) esté auditando permanentemente a las compañías para que tengan el suficiente capital para hacer frente a los compromisos que tienen”.

Defensoría del Pueblo

El defensor del Pueblo, Enrique Ponce, confirmó que ya han empezado a recibir presentaciones vinculadas a la suba desmesurada en el precio de los seguros. "Un aumento en una cuota de un contrato superior a las pautas ya preestablecidas, que se torne impagable de un mes al otro y sin aviso alguno, no cabe duda que puede ser motivo para acudir a la Justicia", advirtió.