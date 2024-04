Comedores sociales y merenderos siguen sin recibir ayuda del Gobierno

Porciones. La poca mercadería que juntan no alcanza para tanta gente. Gentileza Cecilia Betervide.

Impotencia, bronca, angustia. Todo eso sienten las mujeres y hombres que a puro corazón participan y le dan vida a los comedores y merenderos sociales en la ciudad capital que, semana a semana, asisten a más sanluiseños que, hambrientos, buscan una comida. Ya sea un almuerzo, cena o una merienda. Y la tristeza de esa gente radica en que antes el Gobierno de San Luis y el Municipio capitalino colaboraban con la entrega de mercadería, carnes y lácteos que, sumado a lo que la gente donaba en forma privada, podían afrontar los gastos para cocinarles a cientos de personas casi a diario. Ahora es otra la realidad.

Según dirigentes sociales de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) San Luis, el gobierno provincial —a través del Ministerio de Desarrollo Social— solo les otorgó dos entregas de mercadería, alimentos que resultaron muy insuficientes, ya que es muchísima la gente que asiste a los comedores o merenderos de barrios como 1° de Mayo, República, La Vecindad, 9 de Julio, además de otras barriadas de Villa Mercedes. Igualmente, está claro que no solo concurren chicos, adultos, jóvenes y jubilados de esos distritos, sino que llegan de otros barrios también.

"A fines de febrero hicimos una protesta. Fue una jornada de lucha nacional en reclamo por el recorte total de mercaderías a los comedores sociales que ordenó el presidente Javier Milei. A partir de allí nunca más recibimos ni un litro de leche por parte de Nación. Nada. El gobierno provincial, desde 2021, desde la pandemia, nos ayudaba con mercadería, como fideos, aceite, leche, arroz y verduras. Era una gran ayuda. Además, nosotros hacíamos rifas, bingos y recibíamos colaboración de personas que de corazón hacían donaciones. Pero ahora está todo muy difícil, no solo porque no conseguimos insumos, sino que cada vez más gente se suma. Antes nosotras cocinábamos tres días por semana en los comedores. Y ahora apenas nos alcanza para una jornada. Almuerzo o cena. Tenemos una impotencia muy grande", afirmó Laura Fraschilla, dirigente de la CCC.

El problema más grave y que preocupa a las personas que conducen comedores o merenderos es el creciente número de gente que se acerca a pedirles comida. Actualmente, tras el ajuste brutal que encabezan Milei y Poggi, no hay respuestas positivas para ellos.

"Nos sentimos muy mal porque cada vez son más las porciones que tenemos que hacer y no alcanzan los recursos. Antes, mucha gente colaboraba. Pero ahora no pueden hacerlo y la situación se complica mucho para nosotros. Desde Desarrollo Social, en la única reunión que tuvimos, nos dijeron que la Provincia estaba mal económicamente. Y que había que esperar, pero el estómago de la gente no puede esperar. Se trata de gente con hambre, de muy bajos recursos. Y cada vez llega más gente pidiendo comida", afirmó Cecilia Betervide, otra dirigente social de la CCC que atiende a varios comedores y merenderos.