Martes sin triunfos para los argentinos en la Libertadores

Con saldo negativo, los equipos argentinos sortearon un martes de Copa Libertadores con un empate y dos derrotas. El único conjunto que logró sumar un punto fue Rosario Central que jugó un flojo partido en Venezuela y consiguió el empate en el segundo tiempo.

La sensación que deja el resultado 1-1 en Caracas con goles de Edwin Pernía y Agustín Módica es de insuficiencia, ya que el equipo de Miguel Angel Russo deberá recibir al poderoso Atlético Mineiro en el Gigante de Arroyito y viajar a Uruguay para enfrentar a Peñarol.

Todo, en medio de la sanción que la Conmebol le impuso tras los disturbios causados por sus seguidores en el encuentro contra los uruguayos, correspondiente a la jornada inaugural del Grupo G de la Copa Libertadores. Consecuencia de ese comportamiento, “El Canalla” deberá enfrentar el próximo partido de local, justamente ante Corinthias, sin público.

Por su parte, San Lorenzo, con un desempeño muy pobre, perdió 1 a 0 con Liverpool como visitante por la tercera fecha de la Copa Libertadores y quedó último en la tabla del Grupo F.

En la última jugada del partido, Franco Nicola convirtió el único tanto del partido para dejar al elenco uruguayo tercero en la tabla, con los mismos puntos que Palmeiras e Independiente del Valle pero con menos diferencia de goles.

El otro equipo argentino que tuvo acción en la primera jornada de la semana por la Libertadores fue Estudiantes, que con un jugador más y dominio absoluto, perdió por 1 a 0 ante Gremio como local. No obstante se mantiene segundo en la tabla del Grupo C hasta que completen su partido Huachipato y The Strongest por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Con el único tanto -y única llegada del segundo tiempo- de Nathan Fernandes, Gremio consiguió su primer triunfo en la competencia y además sus primeros puntos, ya que había sido derrotado en sus dos presentaciones anteriores.