El poggismo frenó Diputados y no trataron temas urgentes

El poggismo lleva adelante una estrategia de autoritarismo y protección hacia el Gobernador en la Cámara de Diputados. Este miércoles no dieron quórum para que se trataran diferentes expresiones de preocupación y pedidos de informe sobre temas que afectan a los puntanos, tales como la salud pública y la reciente intoxicación de alumnos en las escuelas. A su vez, buscan quedarse con todos los lugares de las comisiones de trabajo y correspondientes al Consejo de la Magistratura.

Claudia Pinelli, presidente del bloque Frente Unidad Justicialista, que hoy cuenta con 17 legisladores, señaló que la hostilidad y negativa a sesionar del poggismo y aliados se percibió desde la reunión de labor parlamentaria, donde los presidentes de los espacios junto a las autoridades de la Cámara acuerdan los temas a tratar.

"Como todas las sesiones, llevamos el sumario con todos los pedidos. Y comenzaron con avasallamiento, de que iban a elegir sobre tablas las comisiones y el Consejo de la Magistratura sin darnos a nosotros un lugar, aduciendo que no tenemos abogados, algo que antes no se ha tenido en cuenta", apuntó Pinelli.

"Se pidieron muchos proyectos sobre tablas y creo que eso molestó bastante porque tenían que ver con los anuncios del gobernador de ayer. Hemos tenido problemas de gente que no ha estado siendo tratada en el sistema de salud. Creo que eso los pone nerviosos. Tuve un mal rato porque la verdad es que me empezaron a tratar mal, me llegaron a decir 'mente estrecha' y decidí irme", describió.

Entre los proyectos que el Justicialismo quiso impulsar ayer se incluyeron uno de preocupación por la falta de gestiones del gobierno provincial frente a Nación; otro por la difícil situación de la Salud Pública y sus pacientes, y otro por la intoxicación de alumnos de una escuela de San Jerónimo.

A su vez el bloque del PJ pretendía poner en debate pedidos de informe referidos a la situación actual y futura de los pacientes del Centro Oncológico; la asistencia a pacientes con endometriosis y la intoxicación en la escuela antes mencionada.

"Nos presentamos a la sesión en el horario que tenemos acordado, que es a las 11 de la mañana, y empezó a pasar el tiempo y no bajaban. Finalmente, nos dijeron que no iban a bajar, que no iban a dar quórum y nosotros expresamos que era una falta de respeto total", detalló.

En la sesión también estaba previsto tratar homenajes por el Día del Trabajador; los héroes del ARA "General Belgrano" y las festividades del Cristo. El próximo miércoles cae 1º, es feriado, por lo que los legisladores tendrán dos semanas de "vacaciones" al ausentarse ayer, apuntó la diputada.

"Como estamos viviendo, todo es urgente, pero para ellos no, porque lo están negando. A los proyectos nosotros hoy los queríamos oralizar, porque en realidad no los iban a votar a favor. Es bueno que la gente sepa que nosotros los estamos defendiendo y seguiremos haciéndolo", remarcó Pinelli.

A su vez detalló que debaten la conformación de las comisiones; ya que dada la proporción de integrantes de cada bloque, al peronismo al menos le corresponden 3 lugares por comisión, pero el oficialismo y aliados apenas les quieren otorgar un lugar. Y sobre el Consejo de la Magistratura, directamente no quieren dejarles lugares, ni siquiera suplencias, algo que el peronismo, cuando era oficialismo, permitía.

Poggi y Milei en sintonía

Sin duda, uno de los temas que iban a tratar de debatir los diputados peronistas fue el pobre discurso que dio el Gobernador la noche del martes, cuando se dio la marcha federal universitaria, que solo en la capital de San Luis congregó unas 20 mil personas. Pinelli criticó su virtual alineamiento al presidente Javier Milei y las magras medidas salariales que el jefe del Ejecutivo anunció.

"Da mucha vergüenza y nos pone mal que diga que lo que está haciendo Milei está bien, que está en el camino correcto. Es totalmente opuesto a lo que la gente de San Luis está pidiendo, más cuando hubo una marcha justamente en contra del presidente por lo que le está haciendo a las universidades públicas", criticó.

"Yo no sé si se ha tomado dimensión, pero darle 30 mil pesos a un policía por mes para que se pueda comprar ropa, con los precios de hoy es realmente una burla", apuntó sobre una de las medidas anunciadas por Poggi.

"Todo lo que está haciendo me parece que está mal, no se condice con lo que él dijo antes de la elección y con todos los ataques que nos hizo y que le hizo al exgobernador", concluyó.