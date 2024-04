El sector privado de la salud pide actualización de valores a Dosep

Teléfono para Dosep. La crisis económica impacta de lleno en todos los sectores y la salud no es ajena. En medio de las peripecias en el ejercicio profesional, los privados tienen que lidiar con importes que se licuaron con la devaluación. Al menos así lo plantearon en una nota, firmada por los principales referentes de la ciudad, en la que le pidieron a la obra social una mejora en los montos.

El texto, que lleva fecha del 23 de abril, es elocuente. En apenas tres párrafos, deja en claro el panorama. Y una extensa mitad de página se ve llena de firmas y sellos de entidades como el Sanatorio Rivadavia, la Clínica Cerhu, el Sanatorio Ramos Mejía, la Clínica Privada Italia, la Asociación Civil Sociedad de Cirugía y la Asociación de Anestesiología, entre otros.

“Nos dirigimos a usted (Teresa Nigra) a fin de solicitar de forma urgente una actualización y recomposición de los valores que actualmente están vigentes por las prestaciones médicas, los que han sido solicitados en reiteradas oportunidades”, expone el escrito.

Los especialistas detallan en la presentación que en el año 2023 y lo que va de 2024 no se ha establecido un porcentaje acorde a los vaivenes de la inflación, cuestión que torna imposible la práctica privada de la medicina. En ese sentido, esperan una respuesta favorable. El presente económico no promete luz al final del túnel, no es esperanzador.

Buscan evitar una modificación en la forma de trabajo que vienen teniendo con Dosep. A partir del 1° de mayo, se tomarían otro tipo de medidas si el escenario no toma buen rumbo.