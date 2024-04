Continúa la inseguridad en el barrio Pringles de Villa Mercedes

Cada vez son más frecuentes los hechos de inseguridad en los distintos barrios de Villa Mercedes y la situación no muestra signos de que se pueda revertir. Hace dos meses unos cien vecinos del Pringles decidieron salir a las calles para reclamar por más presencia policial. Ahora, los vecinos manifiestan que la situación sigue igual, o incluso peor.

"Ya no vemos policías en las calles, mucho menos cuando baja el sol. Se sienten tiros por las noches. Hay personas que andan merodeando, dando vueltas, se han instalado en un lugar abandonado que está sobre calle 9 de Julio casi llegando a Pringles", mencionó Natalia, una vecina que pidió no dar su nombre completo porque afirma que después los ubican y marcan las casas.

Algunos de los habitantes del lugar temen que la situación pueda escalar en violencia si no se plantea una solución. "Ya hay gente muy enojada en serio, la gente está cansada y ya empieza a pensar en armarse, lo cual no puede terminar bien", aseguró Claudia, otra de las residentes de la zona, y agregó: "Desde el Municipio vinieron a podar los árboles por seguridad, eso nos dijeron, y nadie entiende bien cuál es el sentido. Mi empleada fue a hacer unas compras y la pararon para pedirle el documento. Están haciendo cualquier cosa para excusarse, me parece que esta ciudad derrapó".

A fines de marzo un grupo de vecinos del barrio Pringles observó a una persona colgada en un poste de luz cortando cables y alertó a las fuerzas de seguridad, que acudieron y la detuvieron.

Entre medio de la impotencia y la angustia, las vecinas y los vecinos juntaron firmas para acompañar tres notas que presentarán al intendente Maximiliano Frontera, a la ministra de Seguridad Nancy Sosa y al Superior Tribunal de Justicia. En ellas repasan una vez más la realidad que viven y piden que se instrumenten acciones que puedan de una vez por todas aumentar la seguridad en el barrio.

"Hay filmaciones, conocemos lugares, tenemos pruebas de varios que conocemos que andan robando y todo sigue igual", expresó Natalia y añadió: "Estamos evaluando el costo para contratar un servicio de vigilancia privado, que estén sobre todo por las noches y las madrugadas, es increíble que tengamos que llegar a esto, porque encima no es algo económico".

Muchos tuvieron que reforzar rejas porque se las arrancan, invertir en alarmas, en sistemas de monitoreo con cámaras y tomar otras medidas similares para sentirse más seguros. "En los patios ya no podés dejar nada, ni una mesa, ni una reposera. Los que no tenemos el dinero para tomar algunas medidas quedamos totalmente desamparados", comentó Claudia.

Por otro lado, no solamente quienes viven allí sufren los hechos delictivos. Son frecuentes los robos de motos y de los autos de quienes estacionan a pocas cuadras del centro.