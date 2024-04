Se dispararon los casos de dengue en el barrio Hipólito Yrigoyen

Al igual que en otros barrios de Villa Mercedes, las vecinas y los vecinos del Hipólito Yrigoyen viven una preocupante situación, ya que en menos de diez días se dispararon los casos de dengue. Manifiestan que en solo dos cuadras pasaron de un par a más de veinte personas contagiadas. Una vez más, piden que el Municipio ponga en condiciones una "selva" que hay en uno de los terrenos.

"Ni siquiera pasan fumigando; queremos que al menos hagan eso. Yo tengo mucho miedo por mi hija, ella está enferma de los bronquios y tiene principio de asma, ya tuvo dengue y si la llega a picar de nuevo, las consecuencias son mucho más riesgosas, hasta puede llegar a morirse la persona. Mi hijo más grande también tuvo. Se están recuperando, pero siguen con mucho dolor de cuerpo; es algo serio", mencionó Mónica Sosa, una vecina que vive sobre Yrigoyen al 1.000.

La mujer mencionó que a media cuadra de su casa tiene un sitio baldío con yuyos muy altos, plantas y árboles con varios metros de altura. "En la esquina, por Landaburu, hay dos piletas públicas de un lugar en donde hacen eventos. Una persona que tiene un terreno, que lo notificaron, cortó solamente el pasto del frente y no vino más. Acá no estamos seguros, no les importa el bienestar del ciudadano, parece que nos han abandonado", expresó angustiada.

Los residentes concuerdan con que por la tarde no pueden estar de la cantidad de mosquitos que hay. "Acá el dengue está muy avanzado, hay muchísima gente contagiada. Mi hermana y mi sobrina tuvieron y la pasaron muy mal, estuvieron internadas graves las dos. Les dieron el alta hace un par de días, pero después tenían que volver a ir a la guardia y así. Yo las vi muy mal, con mucho dolor de cuerpo, con vómitos, no podían comer y con mucha inflamación interna", dijo otro de los vecinos, David Vera, y agregó: "Acá hay varios descampados con muchos yuyales; ya hemos hecho los reclamos para que los limpien. Hay quintas con piletas que ya no se usan y hemos hablado con los dueños, pero no las quieren desagotar. La Municipalidad debería intimarlos con alguna denuncia, algo".

Los habitantes comentan lo mismo: casi ninguno se salva de tener algún familiar con la enfermedad que transmiten los mosquitos o de pasarla en carne propia. Cuadras enteras, cada vez más casos y cada vez más mosquitos.

"Si seguimos con los pastizales tan altos, esto no va a frenar. Yo tengo a mi papá y a mi hermana con dengue; por ella tuvimos que llamar a la ambulancia porque no aguanta los dolores. Los tiró a la cama, no los deja levantar, tengan fiebre o no, dicen que es insoportable", expresó Maite Aguilera, otra de las vecinas. "Estamos todo el día con repelentes y con espirales, es un presupuesto para el bolsillo", lamentó.

Redacción/MGE