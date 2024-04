Villa Mercedes: les desvalijaron la casa a la que aún no se habían mudado

Una pareja de Villa Mercedes no logra salir de la impotencia. Durante el fin de semana, les entraron a la casa que aún están construyendo y a la que planeaban mudarse pronto, y les robaron todo lo que habían comprado con mucho esfuerzo.

La vivienda está ubicada sobre la calle Leonismo Argentino entre Moreno y Corrientes, en el barrio El Criollo. "Según nuestros cálculos, pensábamos irnos a vivir ahí el mes que viene, a lo sumo el próximo. Ahora nos robaron una heladera Philco de 360 litros que habíamos comprado en diciembre, dos cámaras de cloacas de PVC que teníamos, todo un juego nuevo de inodoro y de bidet precintado y en caja, como viene de fábrica, con los caños y todo lo necesario para hacer la instalación completa", contó Mariano Alaniz, el propietario del lugar.

Las víctimas hicieron la denuncia e intentaron hablar con algunos de los vecinos del barrio para ver si notaron algo sospechoso que les pueda ser de utilidad para recuperar sus pertenencias, pero, desgraciadamente, como suele suceder, nadie vio nada.

Quienes entraron también se llevaron los materiales que habían comprado para hacer las instalaciones de cloacas y de agua. "Se llevaron las llaves de paso maestras, que son de bronce y caras. Sacaron grifería, abrazaderas madres para agarrar los caños de la red de agua, todas las cosas que te piden desde Obras Sanitarias para hacer la conexión de manera legal", repasó Alaniz.

El hombre agregó que la heladera todavía tenía adentro los telgopores y que ni siquiera llegaron a usarla, solo la habían probado para ver si funcionaba. "Es imposible explicar lo que siento. No tienen miedo ni piedad a nada, no les importa el sacrificio que conlleva comprar cada cosa y la cantidad de tiempo que tardás para que en un par de horas no te quede nada. Te da mucha impotencia y tristeza; algunas cosas todavía las estamos pagando", afirmó.

Los ladrones habrían ingresado por una ventana que lograron doblar después de hacerle palanca con algo. Una vez adentro, destrabaron una puerta que estaba cerrada con un pasador de hierro. Según el dueño, tiene que haber sido más de uno y deben haber hecho varios viajes, por el peso y tamaño de las cosas. "Me han sacado las cajas de luz, han querido sacar cables, que se llevaron unos pocos, porque están bastante trabados. Rompieron una instalación provisoria que yo había hecho; pensaba cambiarla y no lo había hecho por miedo a esto", sostuvo la víctima.

El propietario insistió en que le resulta llamativo que nadie haya visto nada, porque han tenido que cargar los objetos durante la madrugada a plena vista, ya que la propiedad no tiene pared medianera por el momento. "Tienen que haber entrado por atrás, hay como un cañaveral que da a uno de los vecinos y yo ahí encontré tirada una parte de la heladera. Solo esperamos poder encontrar las cosas", sostuvo.

Redacción/MGE