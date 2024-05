Un “limitador de consumo” permite suplementar con eficiencia

Una nueva tecnología desarrollada por la multinacional Cargill permite suplementar bovinos a libre disponibilidad a campo, limitando y controlando el consumo para lograr los objetivos, por ejemplo, de un consumo diario del 1% del peso vivo. Las ganancias de peso en las recrías pastoriles se logran parejas y constantes con esta suplementación sin necesidad de agregar sal a la ración ya que, según las explicaciones técnicas, una especie de “picante” impide que el animal coma de golpe.

La novedad fue presentada ante productores de la zona de influencia de Buena Esperanza, ya que allí se concentra la mayor cantidad de bovinos en recría, una categoría que especialmente aprovecha este producto, cuyo nombre comercial es Limiter.

“En la recría, generalmente en las épocas de menor oferta forrajera o cuando la oferta forrajera es de baja calidad, en general si no suplementamos tenemos bajas ganancias de peso y eso impacta en que el ternero va a tardar mucho más en salir o va a salir con menos peso”, explicó al suplemento El Campo Julián Soriano, el profesional enviado por Cargill para explicar el impacto de su producto.

24 horas puede estar disponible el limitador de consumo, sin necesidad de estar reponiéndolo diariamente. Puede suplementar tropas heterogéneas y asegurar el alimento para todos los animales, incluso en rodeos grandes.

Unos treinta ganaderos, en su mayoría responsables del manejo en los establecimientos, escucharon las exposiciones de Soriano y del economista agropecuario Martín Giletta, quienes hablaron después de la presentación de Hugo Sánchez, titular de Sánchez Agronegocios, organizador de la jornada técnica.

Para el técnico del producto, no suplementar impacta en los animales que se tienen en el campo: “Los mantenemos pero no están produciendo”.

Soriano señaló que la estrategia de la suplementación es muy usada en todo el mundo, justamente para mejorar las ganancias de peso en las épocas donde no hay buena oferta forrajera, para que el negocio siga siendo rentable, para que el animal siga produciendo.

Agregó que este producto es una herramienta que hace factible esa suplementación en los casos que si no se tuviera esta herramienta no se podría hacer, muchas veces por falta de estructura, de mano de obra o de personal.

“Este producto, al ser un limitador y controlador de consumo, nos permite poner una cantidad alta de alimento que el animal va a ir dosificando solo; si queremos hacer una suplementación por ejemplo al 1% del peso vivo, le ponemos la cantidad del aditivo que está recomendada para ese tipo de dieta y nosotros podemos poner en un silo de autoconsumo alimento para 10 días, que los animales solo van a comer el 1% del peso vivo”, explicó.

El producto viene completo, porque además del limitador de consumo, también aporta macro y micro minerales, vitaminas, monensina y algo de aporte proteico en base a nitrógeno no proteico. Dijo que ya hay varios productores de importante escala en San Luis que lo están utilizando: “Lo bueno que es muy versátil el producto y sirve para muchas situaciones distintas, ya que se puede utilizar desde terneros en crit feeding hasta para engordar vacas cut, pasando por todo el resto de las categorías, terneros chicos y grandes, mucho en vaquillonas que van a entrar en servicio con 15 meses por ejemplo, donde necesitamos garantizar una buena ganancia de peso para llegar con el peso ideal al momento del servicio”.

Detalló que el producto lo que genera es que los animales hagan comidas pequeñas durante el día, con lo cual se reducen los problemas que pueden tener de acidosis o en los toros de cabaña, problemas de patas.

El efecto económico está dado después por todo lo que acompaña al limitador, ya sea maíz o algún subproducto proteico que es el que después hará que mejore la ganancia de peso porque el maíz aportará mucha energía.

En definitiva, el que aporta el beneficio de la mayor ganancia de peso no es el aditivo sino el maíz, pero es una herramienta para poder dar el maíz de esa forma, que el animal haga 10 comidas de 200 gramos y no haya trastornos metabólicos. Aparte el producto aporta micronutrientes y minerales.

Rodolfo Benítez es médico veterinario y trabaja para Sánchez Agronegocios. Es técnico comercial en rumiantes y está a cargo de la distribución en la provincia de Provimi, la compañía que fabrica Limiter.

La jornada en Buena Esperanza apuntó a mostrar a los productores las nuevas tecnologías que Cargill trajo a la Argentina, en este caso enfocada más a las categorías de recría.

Nueva fórmula. Julián Soriano fue el profesional enviado por Cargill para explicar el impacto del suplemento para la recría bovina.

“La hicimos en esta localidad porque es una zona productora de terneros, pero lo que no se hace tanto es la suplementación, no está tan difundida, por lo que un poco explicó el técnico, que es difícil de implementar”, comentó.

Destacó que con esta tecnología apuntan a que el productor de San Luis tenga una herramienta más para hacer recrías a campo, con la que pueda obtener mayor rentabilidad del establecimiento, acortar esos tiempos de recría y obtener un producto final mucho más pesado y bueno, para ser entregado al resto de los feedlots y que siga toda la cadena de producción de carne.

“Lo hicimos en varios campos el año pasado, un poco en la época de invierno, con empresas grandes de la zona y referentes sobre todo, que nos prestaron el espacio. Es un producto que ya lo conocíamos, pero queríamos probarlo a campo y tuvimos buenos resultados, con muy buenas ganancias de peso sobre buffel diferido, que es una pastura que se usa mucho en el sur de San Luis; sobre algunas digitarias y sobre verdeos de invierno”, indicó el profesional.

Agregó que lograron mejorar las ganancias de peso, el productor vio que el producto le servía y que era un sistema simple: “En la medida que el productor vaya viendo los resultados a campo, debería adquirir un poco más estas tecnologías para aprovechar la producción de pasto que da San Luis, pero que no es mucho”.

Benitez destacó que con este aditivo el manejo se simplifica mucho respecto de otros suplementos, que usan sales. Para el técnico, la sal “no es un buen limitador” porque los animales se empiezan a acostumbrar y hay campos donde ya hay mucha sal en el agua de bebida.

“Esto es algo distinto, el limitador justamente lo que tiene es una fórmula exclusiva de Cargill, que lo que hará justamente es limitar el consumo de suplemento a campo. De esa manera el animal consume pocas cantidades de ese suplemento, no lo come de golpe, tenemos un consumo parejo de todos y lo que más destacó Julián es la simplicidad del sistema porque nosotros no tenemos que estar entregando ese suplemento todos los días, sino que lo podemos hacer en bateas o silos de chapa de autoconsumo una vez a la semana y de esa manera nos aseguramos de no tener que estar usando maquinaria todo el tiempo para estar entregando el producto”, insistió.

Detalló que aún cuando las tropas sean desparejas, el producto funciona químicamente, limita el consumo tanto si es un animal chico de recría de 180 kilos a una vaquillona, con la que también se puede usar, sobre todo en aquellos campos que busquen acortar el periodo de primer entore.

Suplementación controlada

Soriano comentó que como alternativa a la suplementación diaria, hay productores que lo hacen a libre disponibilidad tratando de limitar el consumo con el agregado de sal a la ración.

Advirtió que aunque se logre el objetivo de limitar el consumo diario pueden ser varios los factores negativos en este manejo.

Entre ellos, mencionó la necesidad de altas incorporaciones de sal, variablidad de los animales al consumo de sal y por ello la dificultad de lograr los consumos deseados, y necesidad de agua de buena calidad para contrarrestar el exceso de sal consumida.

Con esta tecnología apuntan a que el productor de San Luis tenga una herramienta más para hacer recrías a campo, acortar esos tiempos y obtener un producto final mucho más pesado.

“Limiter es una nueva tecnología desarrollada por Cargill, que permite suplementar a libre disponibilidad a campo, limitando y controlando el consumo para lograr los objetivos planteados, como por ejemplo, consumos del 1% del peso vivo”, dijo.

Consideró que la suplementación a campo no está más difundida porque requiere varias condiciones, como una tarea diaria, comederos disponibles para que todos los animales coman al mismo tiempo, personal suficiente para cubrir guardias y feriados, equipamiento para racionar diariamente, necesidad de acercar los animales al momento de la suplementación y tropas homogéneas para evitar competencia.

En cambio, resaltó, Limiter permite hacer una suplementación energética de forma controlada para mejorar las ganancias de peso en diferentes categorías, en especial en recrías.

Esto significa que no hay necesidad de suplementaria diariamente, sino una vez a la semana, por ejemplo, ya que el alimento está disponible las 24 horas; permite usar 3 centímetros de comedero por animal y hacerlo con tropas heterogéneas asegurando el consumo de todos los animales, entre otras ventajas.

El profesional reiteró que el producto aporta macro y micro minerales, vitaminas, monoensina, nitrógeno no proteico que es ideal para incrementar la proteína del suplemento cuando se lo mezcla con granos y subproductos.