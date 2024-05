Dosep: monotributistas no cobraron y algunos no tienen para comer

Más de ciento cuarenta monotributistas de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (Dosep) en todo San Luis aún no cobraron sus haberes. El dato fue brindado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En Villa Mercedes, los afectados fueron veintidós, por eso, este jueves realizaron una asamblea de dos horas en su lugar de trabajo para manifestar el malestar. Prometen replicar la medida de fuerza este viernes y el lunes, de 10 a 12.

“Me afecta mucho la situación que están pasando mis compañeros, por eso los estoy apoyando. Es muy grave lo que sucede, porque la tarjeta y el alquiler no los esperan. También, ya les está faltando para poder alimentar a sus familias”, indicó Sandra Barrera, empleada desde hace unos quince años de la mutual.

Además del pago inmediato, también reclaman una contratación formal, ya que algunos hace más de diez años están con esa modalidad laboral precarizada. Otra de las problemáticas que tienen es la falta de insumos básicos como, por ejemplo, el papel higiénico.

“Hace poco cumplí once años facturándole al Estado. No solo no nos pagan, sino que desde 2023 nuestro salario cayó un cincuenta por ciento en comparación al resto de los empleados públicos”, reveló una de las afectadas, quien pidió no develar su identidad por temor a ser despedida.

El secretario general de ATE en Villa Mercedes, José Quiroga, comentó que fueron convocados para acompañar la protesta. “Si bien los monotributistas no están afiliados al gremio, nosotros igual los apoyamos, porque la lucha no es solo de ellos, sino también de los empleados que precisan una recomposición salarial”, dijo.

El miedo y la angustia invadieron los rincones de la obra social que está ubicada sobre calle Suipacha. Frases como “los monotributistas estamos invisibilizados totalmente” y “ni siquiera tenemos aguinaldo” retumbaron en la asamblea.

“La situación es muy delicada porque los que no cobraron, que son más de la mitad de todo el personal, no solo no pudieron pagar sus cuentas, sino que también les falta para comer”, expresó una empleada que estuvo presente en la medida para solidarizarse con sus compañeros.

Como si fuera poco, además del panorama actual, los trabajadores manifestaron que no recibieron la vacuna antigripal porque desde el Estado les dijeron que no pertenecen al Ministerio de Salud; sin embargo, en la pandemia los hicieron trabajar como esenciales.

La única “respuesta” que han recibido es que falta la firma del Gobernador en el decreto que aprueba sus contratos para luego dar inicio a los pagos. Además, comentaron que les hicieron firmar un acuerdo que indica que pueden abonarles del 1° al 15 de cada mes, por eso recién ayer decidieron comenzar con la lucha en Villa Mercedes.