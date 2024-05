Indignación en las redes tras el aumento salarial de Poggi

Los anuncios salariales realizados por Claudio Poggi han despertado un enorme enojo y malestar. La confirmación de que la administración pública provincial percibirá un incremento de solo el 15%, cuando la inflación acumulada en el último semestre ronda el 100%, resulta a las claras una medida cosmética e insuficiente para siquiera iniciar un sendero de recuperación del poder adquisitivo de los puntanos. Además, el Gobernador recibe una catarata de críticas de los beneficiarios de Inclusión Social por haberlos condenado a un porcentaje aún menor. Los estatales también estallaron contra la escala de haberes. Todo fue tomado como una provocación innecesaria.

Un consenso de los trabajadores es que el aumento salarial es insuficiente por donde se lo mire, algo que dejaron expresado en las mismas redes sociales del Ejecutivo. “¿Un aumento del 15 por ciento? Una burla, con una inflación de más del 100 por ciento. No necesitamos bonos, necesitamos un aumento digno”, afirmó Vanina Rojas. “¿Cómo puede ser que un docente cobre tan poco? Estoy indignada con este Gobierno de porquería”, no dudó en lanzar Estefanía Paredes, mientras que Orla Guzmán subrayó que un maestro de veinte años de antigüedad gana menos que un empleado público con la categoría más alta y también de veinte años de antigüedad.

Pero entre las voces que con más intensidad rechazan este tibio anuncio están los beneficiarios de Inclusión Social, quienes se sienten usados y discriminados. “Poggi, ¿qué pasó con Inclusión Social? Usted prometió que nunca nos iba a abandonar. Merecemos ser escuchados. Sabe la situación que estamos pasando los que ganamos 170 mil pesos. No nos alcanza. Apiádese de la gente laburadora que está cumpliendo con seis horas semanales. Es una burla todo esto, Gobernador”, expresó Juan Dieep.

Y no es para menos. La actualización que alcanza al Plan apenas llega al 8% y quienes cobran $184.500 pasarán a $200.000. Habría que ver si Poggi puede vivir con ese sueldo.

“Que alguien le avise al Gobernador que el Plan también trabaja para el Estado”, sumó Noelia Ortiz, mientras que Cristina Oviedo aseguró: “¡Poggi caradura… qué fácil se te olvidó que gracias a la mayoría de gente del Plan ganaste las elecciones!”.

Para algunos beneficiarios ha llegado el tiempo de no quedarse en los lamentos. “La gente del Plan debe perder el miedo y hacerse escuchar. En las elecciones, bien que Poggi iba parcela por parcela prometiéndoles lo que hoy no les da, incluso les niega. No existen para él; por eso deben visibilizarse”, dijo Alan Mecha Suárez.

La decisión del Ejecutivo de publicar las escalas salariales generó mucha irritación. “Qué lindo sería que publiquen los sueldos de todos los políticos podridos que no hacen nada junto con los sueldos de hambre que nos pagan”, fustigó Andrea Vega Clavero, mientras que Mar Garro le espetó al Gobernador: “No tiene vergüenza. ¿Por qué no publica su sueldo?”. Otros indicaron además que la información difundida era engañosa. “¡Mentira, eso no gana un médico! Ponga lo que ganamos con todos los descuentos. Dosep son 100 mil pesos”, dijo R Cecilia Ba.

Un detalle que duele. Las Becas 22 AG no fueron alcanzadas por la suba. Para el cordobés, prioridades son prioridades.