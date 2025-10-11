  • Nuestras redes
17°SAN LUIS - Sabado 11 de Octubre de 2025

Ascenso histórico

Gimnasia de Mendoza venció a Deportivo Madryn por penales y ascendió a Primera

Tras un empate 1 a 1 y una tanda de penales para el infarto, Gimnasia de Mendoza logró el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino y desató la locura blanquinegra.

Por redacción
| Hace 1 hora

La historia se escribió en Vicente López. Gimnasia y Esgrima de Mendoza se impuso este sábado ante Deportivo Madryn y consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino, luego de una final dramática que se definió desde los doce pasos.

 

El conjunto mendocino empató 1 a 1 en el tiempo reglamentario gracias al tanto de Facundo Lencioni, quien igualó de penal sobre el cierre del partido. Antes, Luis “Tanque” Silba había puesto en ventaja al equipo chubutense con un cabezazo preciso.

 

Tras el empate, el encuentro se estiró al tiempo suplementario, donde ninguno logró romper la igualdad pese a las múltiples oportunidades y la figura de los arqueros. La definición desde el punto penal se volvió inevitable y allí emergió la figura de César Rigamonti, que atajó dos disparos decisivos.

 

Luciano Cingolani, Lencioni y Recalde marcaron para Gimnasia, mientras que Deportivo Madryn falló en dos ocasiones, decretando así el histórico 3 a 0 desde los doce pasos.

 

Con este triunfo, Gimnasia de Mendoza regresa a la élite del fútbol argentino y corona una campaña marcada por la resiliencia, los goles sobre la hora y una hinchada que nunca dejó de creer. En las tribunas y en toda Mendoza, el grito fue uno solo: “¡Gimnasia es de Primera!”.

 

