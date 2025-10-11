Argentina venció 2-0 a México y volvió a meterse en semifinales tras 18 años

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la Selección Sub 20 superó a México y alcanzó las semifinales del Mundial después de casi dos décadas sin lograrlo.

La Selección argentina consiguió un gran triunfo por 2-0 ante México y se metió entre los cuatro mejores del Mundial Sub 20, algo que no ocurría desde 2007, cuando el equipo terminó consagrándose campeón.

Los dirigidos por Diego Placente dominaron el partido de principio a fin. A los nueve minutos, Maher Carrizo abrió el marcador tras aprovechar un rebote que dejó el arquero Emmanuel Ochoa, quien había tapado un potente disparo de Valentino Acuña.

La “Albiceleste” generó varias chances para aumentar la diferencia, pero Ochoa fue la gran figura del primer tiempo y evitó una goleada antes del descanso.

En el complemento, a los diez minutos, llegó el golpe final. Mateo Silvetti, que había ingresado desde el banco, definió con precisión luego de una gran jugada individual del defensor Juan Villalba.

México nunca logró poner en aprietos a la Argentina y terminó el encuentro con dos jugadores menos, tras las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez en tiempo de descuento.

El triunfo selló el regreso de la Selección argentina a una instancia de semifinales en un Mundial Sub 20 después de 18 años. El próximo desafío será frente a Colombia, que más temprano venció 3-2 a España en un partido electrizante.