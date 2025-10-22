Werthein renunció y Milei acumula dos cancilleres en apenas veinte meses de gestión

Con las elecciones próximas, el gobierno que lidera Javier Milei sufrió una nueva baja, la del hasta entonces ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia que quedará oficializada el próximo 27 de octubre.

La relación entre el Presidente y el empresario atravesaba tensiones crecientes, que se profundizaron con las versiones sobre un eventual desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete. La decisión se produce casi un año después de la salida de Diana Mondino, removida tras el voto de la Argentina en la Asamblea General de la ONU contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, episodio que el oficialismo consideró un quiebre en la política exterior.

Werthein, en cambio, deja el cargo por diferencias en la gestión del vínculo con Washington y por supuestas filtraciones a la prensa de temas sensibles para la administración. Con esta renuncia, Milei acumula dos cancilleres en apenas veinte meses, marcando un nuevo recambio en una de las áreas más relevantes de su gobierno.