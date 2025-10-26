Elecciones legislativas: seguí en vivo la cobertura de FM Lafinur
Ya cerraron los comicios en la provincia. Todo lo que tenés que saber, está en la radio más escuchada. Esperá los resultados y toda la actualidad con nosotros.
Por redacción
| Hace 6 horas
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias
21 de octubre de 2025