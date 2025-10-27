Con un entrenador campeón en Guatemala, Belgrano inicia su reconstrucción

Luego de salir campeón en la Liga de Guatemala de Básquet, Daniel Iglesias sintió que era tiempo de cambiar de aire. Y que esa renovación bien podría traerlo nuevamente a San Luis, la provincia donde nació. La oferta para tomar las riendas de Belgrano, un club en reconstrucción luego de un tiempo de crisis, lo terminaron de convencer.

Así se gestó el regreso del DT a la provincia, un retorno marcado por las aspiraciones y las expectativas. “Cada vez que venía a San Luis lo hacía por uno o dos meses y ahora me encontré con una provincia que creció mucho en lo deportivo, se percibe movimiento, nuevos proyectos y un gran entusiasmo. Eso me motiva”, dijo el entrenador en una charla con El Diario de la República.

Que el regreso sea gracias al básquet es motivo de orgullo para Iglesias, quien nació en Tilisarao y muy pronto recaló en ligas centroamericanas. “La elección de Belgrano fue porque creo en su historia”, según declaró, aunque hubo otras razones como “su ubicación privilegiada, en el corazón de la ciudad, y lo más importante: su gente es maravillosa. Me han recibido con mucho cariño y respeto”.

Iglesias ve caras nuevas en la institución, lo que le da al club una identidad renovada, energías positivas y la decisión de que vuelva a ocupar el lugar que merece dentro del básquet provincial. Sé que hubo momentos difíciles, pero prefiero enfocarme en lo que viene. Estoy convencido de que, con trabajo, compromiso y unión, se pueden superar los problemas institucionales, arengó.

El primer objetivo que se trazó el entrenador es formar una base sólida de jugadores locales que “puedan crecer y competir a buen nivel para que el club sea una opción más de referencia en formación y competencia”. La prioridad –anunció- está centrada en conformar las categorías de los más pequeños, chicos y chicas de entre 6 y 11 años. Daniel invitó a todos los que quieran ser parte del proyecto a sumarse y agregó que las puertas del club están abiertas.

En el corto plazo, Belgrano competirá en la Liga Provincial con las categorías formativas U13, U15 y U17 y a futuro la intención es conformar los equipos de U21 y Primera División.

“Mi experiencia en el exterior fue muy enriquecedora, tanto en lo deportivo como en lo personal. Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes países, obtener buenos resultados y, sobre todo, aprender de otras formas de entrenamiento, distintas culturas de trabajo y una mirada más amplia del básquet y de la vida”.

Estar nuevamente cerca de su familia le brinda a Iglesias contención y tranquilidad. Dice que si bien siente el cariño y el respeto de mucha gente de San Luis, su búsqueda no es de reconocimiento, sino la de aportar lo que pueda al básquet provincial, como una manera de agradecimiento.



