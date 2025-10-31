Buenos precios, plazos y ventas totales en el remate de bovinos de 2 prestigiosas cabañas

“El objetivo es que la genética se disperse en toda la región ganadera”, expresó Lucas Abdallah, uno de los propietarios de Ganadera del Sur, en cuyas instalaciones en la ciudad de San Luis se llevó a cabo este viernes la 19° venta anual de Antiguas Estancias Don Roberto y el 8° remate anual de TerraGarba, las dos cabañas que pusieron a la venta su producción de vacas y toros que fueron adquiridas para 15 campos de distintas zonas del país.

El día acompañó en una jornada larga de buenos negocios, ya que tanto los dueños de los reproductores que se vendieron como los consignatarios resaltaron el saldo final del evento que contó con la participación de 150 ganaderos.

La buena concurrencia se vio favorecida por la expectativa que se había generado por la calidad de los bovinos y por los valores y los plazos que se establecieron para que pudieran comprarlos, movimientos financieros que fueron considerados como satisfactorios.

“Se animaron y no se equivocaron porque los precios se van afirmando en un momento oportuno para invertir en genética que a lo largo traerá óptimos resultados”, resumió el empresario puntano.

Además de la subasta de reproductores y de vientres, Ganadera del Sur en la previa del tradicional almuerzo con sus clientes, continuó con su calendario anual de remate de invernada y cría.

Lo que viene

La próxima cita será el viernes 7 de noviembre, siempre en las instalaciones de la ruta provincial N° 3 sur, donde estarán a la venta los “Colorados de Cuyo”, ejemplares pertenecientes a las cabañas L’arachide, El Jardín, Doble C – las tres del sur cordobés- y El Guadal de Villa Mercedes.

Lucas Abdallah adelantó que será otra subasta muy interesante debido a que “estas cuatro cabañas se han especializado en Angus Colorados, comparten sus experiencias y genética, la que en los próximos días estarán al alcance de los inversores que trabajan en la franja el centro-cuyo a los fines de que puedan reforzar su stock ganadero”, invitó el consignatario.

Fotos: Ganadera del Sur