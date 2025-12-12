  • Nuestras redes
33°SAN LUIS - Viernes 12 de Diciembre de 2025

Exportación

Distribuyeron la cuota Hilton de carne bovina para el período 2025/26

Las 30.000 toneladas tienen como destino el mercado de la Unión Europea.

Por redacción
| Hace 2 horas

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca distribuyó el cupo tarifario de carne bovina de alta calidad Hilton para el período 2025/2026, que asciende a 30.000 toneladas con destino al mercado de la Unión Europea.

 

La Resolución 242/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece que del total del cupo, 27.000 toneladas corresponden a cortes enfriados y 3.000 toneladas a cortes congelados, conforme al Memorándum de Entendimiento resultante de la Ronda Uruguay de Negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.

 

La norma deroga la distribución anterior establecida mediante la Resolución 113/2025 y actualiza la asignación del cupo entre los distintos operadores habilitados para la exportación de este producto premium.

 

La cuota Hilton representa uno de los segmentos de mayor valor agregado de las exportaciones argentinas de carne vacuna, ya que accede al mercado europeo con aranceles preferenciales respecto del régimen general de importación.

 

Los cortes incluidos en este cupo deben cumplir con estándares de calidad específicos establecidos en los acuerdos internacionales y ser producidos por establecimientos frigoríficos habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

 

