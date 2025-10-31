PAMI: “Queremos prestaciones dignas para los jubilados y salarios justos"

Elena Pérez, delegada de ATE en PAMI San Luis, confirmó que la atención será normal este viernes, aunque las medidas gremiales seguirán la próxima semana. “Las acciones las venimos desarrollando de lunes a jueves, porque los lunes se reúne el frente gremial compuesto por ATE, SUTEPA, UTI y APAMIA, donde se definen los pasos a seguir”, señaló.



La delegada subrayó que durante las jornadas de protesta y en los momentos de asambleas "la atención no se interrumpe", pero si admitió que genera demoras. A la vez dijo que de igual manera los afiliados "entienden los reclamos".

La dirigente explicó que el jueves recibieron la notificación de un cuarto intermedio en las negociaciones, que se retomarán el martes 4 de noviembre a las 14:30 en la Secretaría de Trabajo. “Seguramente el lunes tendremos novedades sobre cómo seguimos”, agregó.

Pérez detalló que las medidas implementadas hasta el momento incluyeron asambleas y actividades de protesta de una y tres horas, y que la jornada del jueves tuvo un carácter especial: “Nos vieron en la calle porque hubo una convocatoria en el edificio de Nivel Central, en la calle Corrientes de CABA, y luego marchamos hacia el Ministerio de Regulación de la Ciudad de Buenos Aires”.

La delegada subrayó que el reclamo del sector se centra en la mejora de las condiciones laborales y salariales. “Queremos prestaciones dignas para nuestros jubilados y salarios dignos para los trabajadores. Estamos en planta, pero necesitamos reconocimiento y respuestas concretas”, concluyó.