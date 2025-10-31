Un vecino denunció al intendente de La Punta, Luciano Ayala, por hostigamiento

Alejandro Fernández, vecino de la ciudad de La Punta, denunció que fue víctima de persecución política y hostigamiento por parte de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luciano Ayala. En una entrevista en Lafinur FM, Fernández relató que fue expulsado del taller municipal de folklore de adultos mayores, donde participaba hacía cuatro meses, tras recibir la notificación directa de la secretaria del titular de Turismo y Cultura, Eugenia Aguilera.

Según el testimonio, Aguilera le comunicó que no podía continuar formando parte del taller “por ser opositor y trabajar con Martín Bastias”, dirigente del Partido Justicialista. La funcionaria habría manifestado que la decisión provenía “por orden del director de Cultura y Turismo, Walter Peche, y del intendente Ayala”.

Fernández explicó que cuenta con un certificado único de discapacidad (CUD) que le prescribe la realización de actividades no deportivas por motivos de salud. “No respetan mis derechos. Tengo certificado médico, presenté toda la documentación y aun así me echaron”, sostuvo.

El denunciante afirmó que desde hace tiempo sufre seguimiento, escraches en redes sociales y amenazas. “Cada vez que participaba en una actuación con el ballet, me sacaban fotos y me escrachaban por Facebook. Tengo denuncias hechas por hostigamiento y amenazas. Es pura y exclusivamente por estar al lado de Bastías”, dijo.

Fernández también señaló que su exesposa fue despedida del municipio y del Concejo Deliberante tras diez años de trabajo, presuntamente como represalia por su vínculo con él. “La dejaron sin trabajo por ser mi exmujer y porque yo soy opositor”, aseguró.

El vecino indicó que realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 28 y en la Fiscalía de Abordaje, donde espera ser citado para ratificar los hechos. “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque se pisotearon todos mis derechos, como ciudadano, como persona con discapacidad y como opositor”, expresó.

Finalmente, Fernández pidió a otros vecinos que atraviesen situaciones similares que las hagan públicas: “Sé que hay muchos que sufren lo mismo. Hay que denunciarlo, porque lo que está haciendo el intendente Ayala es una dictadura: nadie puede pensar distinto”.