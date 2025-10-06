  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Lunes 06 de Octubre de 2025

En Entre Ríos

Baldoni, campeón del Rally Argentino tras seis años

"El Coyote Puntano" consiguió su quinta victoria del año y así se consagró, como en el 2019, en la clase mayor. "Da gusto ganar siendo rápido y competitivo", dijo.

Por redacción
| Hace 3 horas

Miguel Baldoni festejó su segunda corona en la elite del Rally Argentino este fin de semana por la octava fecha tras ganar en los caminos de Diamante y Valle María, Entre Ríos. “El Coyote Puntano” debió esperar 6 temporadas para volver a festejar.

 

 

La primera vez que Baldoni obtuvo la categoría mayor fue en el 2019, a bordo de un Chevrolet Agile. Ahora lo consiguió a bordo de un Skoda, pero con el mismo copiloto de siempre, el cordobés Gustavo Franchello.

 

 

Baldoni abrió el camino de coronas en el 2009, pero en aquel entonces fue en la clase en la clase N4 Light, la segunda en jerarquía del torneo que reúne a los mejores pilotos del país.

 

 

"Estoy feliz, logramos el objetivo que nos pusimos cuando volvimos a correr. Cerramos un año increíble con siete podios y cinco triunfos. Arrancamos mal, pero trabajamos muchísimo con el equipo”, dijo el puntano, quien agregó que el equipo fue en “evolución permanente”, algo que los hizo ser “muy rápidos”.

 

 

Miguel dijo que “da gusto ganar un campeonato siendo rápido y competitivo”. Además, agradeció a su compañero, a quien calificó como un gran trabajador del rally. “Laburamos todo el mes y corremos en auto como quien va a pescar el fin de semana, es nuestro fin de semana libre y de disfrute”.

 

 

Las intensas lluvias de la madrugada del domingo obligaron a cancelar la etapa final, pero eso no impidió que Baldoni se quedara con la victoria general.

 

