Se definieron los cruces por el Reducido de la Primera Nacional: cómo es y cuándo se juega

Se definieron los cruces por el Reducido de la Primera Nacional donde catorce equipos se enfrentarán en busca del ascenso a la Liga Profesional.

Gimnasia de Mendoza quedó como el único puntero de la Zona B y se medirá ante Deportivo Madryn por el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Por otro lado, quedaron definidos quiénes serán los clubes que protagonizarán los playoffs.

Los mejores cuatro equipos de cada zona sumado al mejor quinto, son los equipos que contarán con ventaja deportiva y serán locales en esta primera ronda que tendrá un único duelo. De esta forma, en caso de empatar en los noventa minutos, avanzará el equipo que cuenta con ventaja deportiva.

En el inicio de los octavos de final, Atlanta recibirá el sábado a las 13 horas a Chaco For Ever. Ese mismo día, en el estadio Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro de Salta y Temperley se medirán a las 20:30.

El domingo, San Miguel viajará a Jujuy para enfrentar a Gimnasia y Esgrima a las 15.10 horas. Poco después, a las 17:10, desde el estadio Ciudad de Caseros, Estudiantes y Deportivo Maipú buscarán un lugar en los cuartos de final.

A las 19 horas habrá dos duelos que se jugarán en simultáneo: Estudiantes de Río Cuarto-Patronato y Tristán Suárez-Agropecuario. De esta forma, a los mejores equipos se le sumará el perdedor del partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza.

Los cuartos de final, semifinal y final será con encuentros de ida y vuelta donde los equipos que quedaron mejor posicionados en las tablas de posiciones serán quienes definan en su cancha y mantengan la ventaja deportiva, la cual deja de valer recién en el partido final que se define en los noventa minutos o, en todo caso, desde el punto penal.

