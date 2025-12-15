Tiene fecha el gran choque entre Argentina y España

La Finalissima, el partido que enfrentará a la Selección argentina, campeona de la Copa América, con España, ganadora de la última Eurocopa, comenzará a definirse en el calendario internacional, luego de que se confirmara que el encuentro se disputará durante el mes de marzo del próximo año.

Según confirmó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya existe un acuerdo sellado con la UEFA para la realización del partido, aunque supo la Agencia de Noticias Argentinas, que todavía resta el anuncio oficial para que el evento quede formalmente confirmado. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la comunicación oficial”, señaló el dirigente.

La Finalissima volvió a disputarse en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, y desde entonces Conmebol y UEFA trabajan de manera conjunta para darle continuidad a este cruce entre los campeones continentales, que con el paso del tiempo fue ganando relevancia dentro del calendario internacional.

Si bien aún no se informaron de manera oficial la sede ni el horario, trascendió que el encuentro podría jugarse el 27 de marzo, con Qatar como sede tentativa.

De confirmarse, será un nuevo capítulo para un torneo que ya supo conquistar la “Albiceleste” en dos oportunidades: en 1993 ante Dinamarca y en 2022 frente a Italia.